Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā pērn laulību reģistrējuši 607 pāri
Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļā pagājušajā gadā reģistrētas 607 laulības un tas ir par 35 laulībām vairāk nekā gadu iepriekš, liecina Dzimtsarakstu nodaļas apkopotā informācija, ziņo Jelgavas valstpilsētas pašvaldība.
Reģistrēto laulību skaitam Dzimtsarakstu nodaļā pēdējos gados vērojama pieaugoša tendence – pagājušajā gadā reģistrētas par 35 laulībām vairāk nekā gadu iepriekš, bet 2024. gadā tika reģistrētas par 56 laulībām vairāk nekā 2023. gadā. No 607 nodaļā pagājušajā gadā sastādītajiem laulības reģistriem 27 gadījumos laulība reģistrēta pie garīdznieka.
Tāpat kā iepriekšējos gados, pāri jāvārdu izvēlējušies teikt arī ārpus nodaļas telpām. Aizvadītajā gadā ārpus nodaļas telpām reģistrētas 92 laulības un visbiežāk kā laulību reģistrāciju vieta Jelgavā izvēlēts Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa skatu laukums. Šeit pagājušajā gadā reģistrētas 25 laulības, taču tas ir par 15 laulībām mazāk nekā gadu iepriekš.
Jelgavas valstspilsētas un novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs pagājušajā gadā sagatavojis un izdevis 471 atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību un 347 izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju. Sagatavotas arī 43 daudzvalodu standarta veidlapas.