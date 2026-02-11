Liepājas cietumā varēs nokļūt ātrāk un lētāk! Vēju pilsētā atklāj īpašu autobusu reisu
Liepājas sabiedriskais transports ievieš pagarinātu 9C autobusa maršrutu, lai nodrošinātu ērtu satiksmi uz jaunā Liepājas cietuma kompleksu Alsungas ielā 29. Jaunie reisi sāka kursēt no 11. februāra, un līdz ar to nedaudz mainīts arī 9. maršruta kustības saraksts.
Lai nodrošinātu darbiniekiem un apmeklētājiem ērtu nokļūšanu līdz Liepājas cietuma jaunajam ēku kompleksam, aģentūra “Liepājas sabiedriskais transports” ir pagarinājusi atsevišķus 9. maršruta autobusu reisus, izveidojot jaunu maršrutu – 9C, informē Liepājas pilsētas pašvaldība.
Liepājas cietums pagājušajā nedēļā ir pilnībā uzsācis darbu jaunajā adresē – Alsungas ielā 29, tādēļ pēc sarunām ar cietuma vadību gan darbinieku, gan apmeklētāju un citu tuvumā dzīvojošo pasažieru ērtībām ir izveidots 9. maršruta “M. Ķempes iela - Slimnīca (Biznesa centrs)” pagarinājums, kas vedīs gar cietuma jauno ēku kompleksu. Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta kustību uz Liepājas cietuma jauno adresi, jau ēku kompleksa projektā Tieslietu ministrija iekļāva un arī realizēja ielas un pieturas infrastruktūras izbūvi.
Pasažieru pārvadājumi, iekļaujot apstāšanos pieturā “Cietuma komplekss”, no galapunktiem tiks veikti maršrutā 9C “M. Ķempes iela – Slimnīca” šādos laikos – plkst. 7:00 (katru dienu), plkst. 7:41, 8.50, 13:00 (tikai darba dienās). Savukārt otrā virzienā “Slimnīca – M. Ķempes iela” plkst. 8:30, 12:37, 16:14, 17:19 (darba dienās) un 8:25 (brīvdienās).
Savukārt reisi no pieturas “Cietuma komplekss” maršrutā 9C virzienā uz slimnīcu tiks veikti šādos laikos – plkst. 7:36, 8:17, 9:26, 13:36 (darba dienās) un 7:36 (brīvdienās). Bet virzienā uz M. Ķempes ielu autobusi no pieturas “Cietuma komplekss” aties plkst. 8:37, 12:44, 16:21, 17:26 (darba dienās) un 8:32 (brīvdienās).
Jaunā Liepājas cietuma nodošanas pasākums
Pirmdien Liepājā norisinājās jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvobjekta nodošanas pasākums pasūtītājam Tieslietu ministrijai.
Aicinām arī citus pasažierus pievērst uzmanību tam, ka 9. maršruta kustības saraksts nedaudz ir mainījies, izlīdzinot intervālus un pierēķinot laiku, kas nepieciešams, lai veiktu maršrutu pa 14. novembra bulvāri un Alsungas ielu.
Jaunie kustības saraksti 9C maršrutam būs pieejami gan mājaslapā www.liepajastransports.lv, sadaļā “Maršrutu kustības saraksti”, gan lietotnē “Liepājas pilsēta”. Tāpat kustības saraksti tiks izvietoti 9. maršruta pieturvietās.