Jaunā Liepājas cietuma nodošanas pasākums
Pirmdien Liepājā norisinājās jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvobjekta nodošanas pasākums pasūtītājam Tieslietu ministrijai.
Jaunajā Liepājas cietumā jau ievietoti 166 ieslodzītie; pārcelšanās process turpinās
Šī gada laikā uz jauno Liepājas cietumu plānots pārvietot arī ieslodzītos no Jelgavas un Daugavpils cietumiem, aģentūru LETA informēja Ieslodzījuma vietu pārvaldē (IeVP).
Drošības apsvērumu dēļ detalizētāku informāciju par šo procesu IeVP sniegt nevar.
Uz jauno Liepājas cietumu šonedēļ tika pārvesti 166 vecajā Liepājas cietumā mītošie ieslodzītie. Patlaban jaunajā cietumā strādā aptuveni 150 darbinieki, kas nodrošina nepieciešamo personālu pašreizējam ieslodzīto vietu skaitam. Palielinot ieslodzīto skaitu, tiks palielināts arī personāla skaits, skaidroja IeVP.
Pārvaldē apliecināja, ka jaunā cietuma telpas un infrastruktūra ir darba kārtībā, un ieslodzītajiem ir nodrošināta siltumapgāde, ūdensapgāde un ēdināšana.
Tieslietu ministrija atklāja, ka Liepājas cietuma veco ēku Dārza ielā plānots izsolīt. Tieslietu ministrija secinājusi, ka ēka nav nepieciešama ne ministrijas, ne tās padotības iestāžu funkciju īstenošanai. Arī Liepājas dome lēmusi, ka īpašums nav vajadzīgs pašvaldības autonomo funkciju veikšanai.
Ministrija plāno iesniegt VAS "Valsts nekustamie īpašumi" atsavināšanas ierosinājumu, un tiks organizēts nekustamā īpašuma pārdošanas process.
Jau ziņots, ka otrdien darbu sāka jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29. Vecais Liepājas cietums ir slēgts, un tas kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība pilnā apmērā turpina darbību Alsungas ielā.
Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetru platībā, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvadrātmetri.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs iepriekš norādīja, ka pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba sākšanas varētu slēgt arī Jelgavas cietumu, kā arī Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli. Pirmais tiks slēgts līdzšinējais Liepājas cietums, pērn septembrī norādīja Papsujevičs. Savukārt šī gada vidū plānots slēgt arī Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli, norādīja valsts sekretārs.