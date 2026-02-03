Jaunā Liepājas cietuma nodošanas pasākums
Pirmdien Liepājā norisinājās jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvobjekta nodošanas pasākums pasūtītājam Tieslietu ministrijai.
Darbu uzsācis jaunais Liepājas cietums
Ar ieslodzīto sekmīgu pārvietošanu otrdien, 3. februārī, darbu sācis jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29.
Dienas laikā uz jaunajām telpām ir pārvietoti visi līdzšinējā Liepājas cietuma ieslodzītie. Attiecīgi vecais Liepājas cietums ir slēgts, un tas kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība pilnā apmērā turpina darbību Alsungas ielā.
Tieslietu ministrija un Ieslodzījuma vietu pārvalde izsaka pateicību Valsts policijai un citiem dienestiem par sadarbību, kā arī liepājniekiem par sapratni saistībā ar nelieliem transporta kustības ierobežojumiem pilsētā.
Jau ziņots, ka jaunais cietums paredzēts tikai vīriešiem un Kurzemes un tuvāko reģionu ieslodzītajiem. Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilps sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetru platībā, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvadrātmetri.
Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs iepriekš noradīja, ka pēc jaunā Liepājas cietuma atvēršanas un darba sākšanas varētu slēgt arī Jelgavas cietumu, kā arī Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli. Pirmais tiks slēgts līdzšinējais Liepājas cietums, pērn septembrī norādīja Papsujevičs, papildinot, ka ministrija arī izvērtēs, vai cietuma komplekss būtu jāsaglabā citām ministrijas vajadzībām. Vēlāk cietumu varētu piedāvāt pārņemt pašvaldībai, bet, ja tas neizdosies, tad veco Liepājas cietumu varētu izlikt izsolē, sprieda amatpersona. Savukārt šī gada vidū plānots slēgt arī Jelgavas cietumu, bet nedaudz vēlāk Daugavgrīvas cietuma Grīvas filiāli, norādīja valsts sekretārs.