Šofera reakcija izglābj dzīvības: Latvijas žurnālisti Ukrainā piedzīvo dronu uzbrukumu. VIDEO
Latvijas Sabiedriskā medija komanda – žurnāliste Odita Krenberga un operators Aigars Kovaļevskis, strādājot Ukrainas kara zonā frontes līnijas tuvumā, piedzīvojusi Krievijas drona uzbrukumu. Tas notika brīdī, kad žurnālisti pildīja savus darba pienākumus un kopā ar Ukrainas karavīriem devās uz kādas vienības pozīcijām.
Uzbrukuma laikā drons sprāga blakus auto, ar šķembām bojājot automašīnas aizmuguri un izsitot logu. Pateicoties ātrai šofera reakcijai, neviens no LSM komandas vai karavīriem netika ievainots, informē LSM pārstāve Raina Ločmele.
LSM žurnālisti, atrodoties Ukrainā, atspoguļo gan kara gaitu, gan tā ietekmi uz iedzīvotājiem. Darbs notiek apstākļos, kuros drošības situācija var strauji mainīties.
“LSM komanda apzinās riskus, ko uzņemas, dodoties pie Ukrainas aizstāvjiem un fiksējot kara ikdienu, jo tieši šāda klātbūtne ļauj dokumentēt patieso kara seju, lai cik bīstama un skarba tā būtu. Mēs augstu novērtējam mūsu žurnālistu darbu un drosmi, jo neatkarīga žurnālistika šajā situācijā kalpo kā nozīmīgs pretspēks nepatiesiem un maldinošiem vēstījumiem, sniedzot sabiedrībai iespēju balstīt izpratni faktos, nevis manipulācijās,” norāda LSM galvenā redaktore Anita Brauna.
LSM atspoguļo notikumus Ukrainā kopš Krievijas agresijas sākuma 2014. gadā un jo īpaši pastiprināti, kopš agresorvalsts pilna mēroga iebrukuma 2022. gada februārī.