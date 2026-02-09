Olimpiskajām medaļām konstatēts liels brāķis; rīkotāji sola risināt problēmu
Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu organizatori "ar maksimālu vērību" analizē informāciju par vairāku ziemas olimpisko medaļu nokrišanu no lentēm neilgi pēc apbalvošanas ceremonijas.
Spēļu organizatoru komitejas pārstāvis Andrea Frančisi sacīja, ka organizatori ir informēti par problēmu un meklē risinājumu. "Mēs esam informēti par situāciju, esam redzējuši attēlus. Protams, mēs cenšamies izprast, vai tiešām ir kāda problēma," pirmdien teica Frančisi.
"Bet, protams, mēs pievēršam šim jautājumam maksimālu uzmanību, jo medaļa ir sportistu sapnis, tāpēc mēs vēlamies, lai brīdī, kad tā tiek pasniegta, viss būtu absolūti perfekts, jo mēs patiešām uzskatām, ka tas ir vissvarīgākais brīdis. Tāpēc mēs strādājam pie šī jautājuma," viņš klāstīja.
Olimpiskā čempione kalnu slēpošanā nobrauciena disciplīnā amerikāniete Brīzija Džonsone brīdināja citus sportistus "nelēkāt ar to. Es no prieka lēkāju, un tā saplīsa". Viņa sociālajos tīklos parādīja, ka viņas zelta medaļa ir nokritusi no lentes.
Breezy Johnson has already broken her medal after taking gold in the Women's Downhill 😂👏🏆 pic.twitter.com/nefnE6Xllz— TNT Sports (@tntsports) February 8, 2026
Arī Ališa Liu, kura kopā ASV daiļslidošanas izlasi svētdien ieguva zelta medaļu Milānas un Kortīnas olimpisko spēļu komandu sacensībās, sociālajos tīklos publicēja video un teica, ka "manai medaļai nevajag lenti".
Līdzīgi noticis arī Vācijas biatlonistam Justum Strelovam, kurš svētdien kopā ar komandu izcīnīja bronzas medaļu jauktajā stafetē. Ar komandas biedriem svinot panākumu, sportists pamanīja, ka no lentas, kas aplikta ap kaklu, ir nokritusi medaļa. Kad viņš no grīdas pacelto medaļu mēģināja piestiprināt lentai, kļuva skaidrs, ka ir salūzis stiprinājums.
Šī nav pirmā reize, kad olimpiskajās spēlēs ir problēmas ar medaļām. Pēc 2024. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē vairākiem sportistiem tika pasniegtas jaunas medaļas, jo spēļu laikā pasniegtās medaļas sāka rūsēt vai kļuva plankumainas. Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kas norisināsies līdz 22. februārim, tiks sadalīti 116 medaļu komplekti.