Atklāj labdarības akciju "Siltums Ukrainai no Latvijas"
FOTO: palīdzība Ukrainai - tiek vākti ziedojumi, lai nodrošinātu iedzīvotājiem siltumu mājokļos
Šobrīd Latvijā siltumapgādes un elektrības rēķini ir augsti, taču mums vismaz ir siltums, labdarības akcijas "Siltums Ukrainai no Latvijas" atklāšanā pauda "Ziedot.lv" vadītāja Rūta Dimanta.
Ukrainas vēstnieka vietnieks Latvijā Jurijs Zaharčuks pasākumā norādīja, ka Kijivā vismaz 1000 dzīvokļu ēku līdz pavasarim netiks pie siltuma, jo spēkstacijas Krievijas uzbrukumu dēļ ir tik ļoti bojātas, ka tās vairs nevar salabot. Viņš arī pateicās Latvijai par ilgstošo atbalstu.
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) apliecināja, ka atbalsts turpināsies, un pauda, ka Latvijas valdība un sabiedrība ir sniegusi līdzvērtīgu atbalstu Ukrainai. Viņa uzsvēra, ka sabiedrības iesaiste ir būtiska un "silda sirdi".
Arī fonda "Namejs" valdes priekšsēdētājs Raimonds Graube uzsvēra iedzīvotāju sniegtā atbalsta nozīmi un informēja par fonda plāniem sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pēc pāris mēnešiem atvest ukraiņu bērnus uz nometni Latvijā.
Pasākuma laikā Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) simboliski pasniedza pašvaldības ziedojumu Ukrainas enerģētikas atjaunošanai 100 000 eiro apmērā.
Akcijā "Siltums Ukrainai no Latvijas" saziedotā nauda tiks novirzīta Eiropas Savienības izveidotajam Ukrainas Enerģētikas atbalsta fondam.
Pateicoties Latvijas iedzīvotāju un uzņēmumu ziedojumiem, uz Ukrainu jau ir nosūtīta palīdzība. Piemēram, AS "Sadales tīkls" ziedojusi 15 ģeneratorus uz piekabēm, kas vienlaikus spēs nodrošināt elektrību ap 600 mājsaimniecību, kā arī trīs transformatorus.
Savukārt ziedojumi portālā "Ziedot.lv" ļāvuši iegādāties trīs lieljaudas ģeneratorus, tostarp vienu no tiem ziedojusi Valmieras novada pašvaldība. Par ziedojumiem iegādāts arī 31 dīzeļdegvielas ģenerators, 17 uzlādes stacijas, 35 ārējās baterijas un desmit sildītāji, kā arī septiņi pārvietojamie ģeneratori mākslīgās asinsrites aparātiem Kijivas Sirds ķirurģijas centram.
Pirmdien visas dienas garumā "Nesalaužamības punktā" pie Rīgas Kongresu nama labdarības organizācija "Ziedot.lv" par ziedojumiem piedāvā baudīt ukraiņu brokastis un boršču pusdienās un vakariņās, kā arī iejusties ukraiņu ikdienā, kas paiet, cenšoties izdzīvot skarbos ziemas apstākļos bez apkures un gaismas. "Nesalaužamības punktu" palīdz nodrošināt Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 19. kaujas nodrošinājuma bataljons.
Tāpat līdz 25. februārim portālā "Ziedot.lv" kopā ar Latvijas Sabiedrisko mediju turpinās akcija "Domās un darbos kopā ar Ukrainu! Dāvāsim siltumu!". Ziedot iespējams portālā "Ziedot.lv" vai zvanot 90204113. Maksa par zvanu ir pieci eiro.
Akcijas organizatori informē, ka Krievijas uzbrukumi ir iznīcinājuši Ukrainas enerģētikas infrastruktūru, atstājot mājas bez apkures, gaismas un elektrības. Šajos apstākļos nozīmīga loma ir pilsētās izveidotajiem "Nesalaužamības punktiem", kuros iedzīvotāji var sasildīties, uzlādēt sakaru ierīces, uzvārīt ūdeni un uzsildīt ēdienu.