Ukraina veikusi triecienus pa Krievijas dronu vadības centru un citiem militārajiem mērķiem
Ukrainas spēki 6. un 7. februārī veikuši triecienus pa vairākiem Krievijas militārajiem mērķiem, tostarp Balašovas naftas noliktavu Saratovas reģionā, bezpilota lidaparātu komandpunktiem, tehnikas uzturēšanas vienību un raķešu sistēmas centru, ziņo Ukrainas Aizsardzības spēku ģenerālštābs.
Saskaņā ar sākotnējo informāciju, Ukrainas spēki trāpīja Balašovas naftas noliktavai Krievijas Saratovas reģionā. Ukrainas okupētajā Zaporižjas reģionā tika ziņots par triecienu pret ienaidnieka bezpilota lidaparātu (UAV) vadības centru netālu no Rivnopiļas.
Netālu no Jaltas Donbasā, okupētajā Doņeckas reģionā, tika trāpīta Krievijas Tehnikas uzturēšanas vienībai. Tāpat netālu no Miķolajivkas Doņeckas reģionā tika iznīcināts ienaidnieka UAV komandpunkts, kā arī daudzšāviņu raķešu sistēma netālu no Poltavkas. Krievijai nodarīto zaudējumu apmērs vēl tiek vērtēts.
Tāpat Ukrainas mediji ziņo, ka Ukrainas Valsts drošības dienests (SBU) ar bezpilota lidaparātiem veicis triecienus arī Krievijas ķīmiskajai rūpnīcai, kas ražo svarīgus degvielas komponentus, kas tiek izmantoti raķetēs, kas regulāri tiek palaistas uz Ukrainas pilsētām.