Pēc uzbrukuma Ukrainas enerģētikai Zelenskis sit pretī: nosaka jaunas sankcijas Krievijai
Pēc Krievijas plaša mēroga uzbrukuma Ukrainas enerģētikas sektoram Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieviesis jaunas sankcijas.
“Izgatavot šo bruņojumu būtu neiespējami bez kritiski svarīgām ārvalstu komponentēm, kuras krievi turpina iegūt, apejot sankcijas,” viņš rakstīja ierakstā sociālajos tīklos.
“Mēs ieviešam jaunas sankcijas tieši pret šādiem uzņēmumiem – komponentu piegādātājiem, kā arī raķešu un dronu ražotājiem. Es esmu parakstījis attiecīgos lēmumus.”
Zelenskis arī norāda, ka ar otru dekrētu sankcijas piemērotas Krievijas finanšu sektoram. “Šajā sarakstā iekļauti uzņēmumi, caur kuriem tiek veikti maksājumi par komponentu piegādi, kas tiek izmantotas Krievijas raķešu un dronu ražošanā,” viņš piebilda.
“Sankcijas noteiktas arī struktūrām, kas atbalsta Krievijas kripto tirgu un kriptovalūtu ieguves (maininga) darbības.”
Daļa no šiem lēmumiem, skaidro Zelenskis, tiks iekļauta Eiropas Savienības 20. sankciju paketē, kuras izstrāde jau ir noslēguma stadijā.
EK plāno noteikt aizliegumu jūras pakalpojumiem, kas saistīti ar Krievijas jēlnaftas eksportu. Iecerēts arī aizliegt apkopi un citus pakalpojumus Krievijas sašķidrinātās dabasgāzes tankkuģiem un ledlaužiem.
Attiecībā uz finanšu pakalpojumiem EK mērķis ir ierobežot Krievijas "spēju izveidot alternatīvus maksājumu kanālus, lai finansētu saimniecisko darbību". Daudzām Krievijas bankām ir bloķēta piekļuve SWIFT maksājumu sistēmai.
EK arī ierosinājusi paplašināt ES eksporta aizliegumu, attiecinot to uz gumiju, traktoriem, kiberdrošības pakalpojumiem un citām precēm un pakalpojumiem. Importa aizliegumi tiks attiecināti uz vairākiem metāliem, ķīmiskām vielām un minerāliem.