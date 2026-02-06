Ukrainas Bruņotie spēki saņems vietējo ballistisko raķeti, kas var sasniegt Maskavu
Par Ukrainas uzņēmumu "Fire Point" plašāk sāka runāt 2025. gadā, kad tas sāka piegādāt Ukrainas Bruņotajiem spēkiem jauno spārnoto raķeti "Flamingo" ar darbības rādiusu līdz 3000 kilometriem.
Ukrainas bruņotie spēki saņems vietēji ražotās FP-7 un FP-9 ballistiskās raķetes, ko izstrādājusi Ukrainas kompānija "Fire Point". Par to intervijā vācu izdevumam "Deutsche Welle" paziņoja uzņēmuma līdzdibinātāji Irina Tereha un Deniss Štilermans. Izstrādātāji norāda, ka FP-7 raķete ir lēta amerikāņu ATACMS kopija, kas jau tiek izmantota Ukrainas bruņotajos spēkos. Jaunās Ukrainas lētā precīzās raķetes darbības rādiuss būs 300 km. FP-9 raķetes darbības rādiuss būs aptuveni 800–850 km, un tā nesīs 800 kg smagu kaujas galviņu.
Svarīga detaļa ir tā, ka abas jaunās Ukrainas raķetes ir ballistiskas. Tas nozīmē, ka tās lido mērķa virzienā ar lielu ātrumu (virs 1200 metriem sekundē) pa ballistisku trajektoriju, apgrūtinot pretgaisa aizsardzības sistēmām tās pārtvert. Līdzīga situācija ir ar Krievijas "Iskander" ballistiskajām raķetēm, ko Krievijas armija izmanto, lai uzbruktu Ukrainas pilsētām un civilajai infrastruktūrai. "Iskander" raķetes lido pa ballistisku trajektoriju, tāpēc pretgaisa aizsardzība tās notriec mazāk nekā spārnotās raķetes.
Krievu okupanti 2026. gada 3. februāra naktī masīva kombinētā trieciena laikā pret Ukrainas enerģētikas objektiem izmantoja lielu skaitu "Iskander" ballistisko raķešu. Tā bija jauna ienaidnieka taktika. Izstrādātāji uzskata, ka tuvākajā nākotnē Ukrainas bruņotajos spēkos tiks ieviestas vietēji ražotas FP-9 ballistiskās raķetes.
Tas kļūtu par rekordu ballistiskās raķetes izstrādes termiņu ziņā visā pasaulē. Piemēram, Francijā ballistiskās raķetes M51 izstrāde ilga 15 gadus.
