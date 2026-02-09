Rīgas pašvaldība ziedos Ukrainai 100 000 eiro enerģētikas atbalstam
Rīgas dome ārkārtas sēdē pieņēma lēmumu ziedot 100 000 eiro Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam, lai sniegtu steidzamu palīdzību Ukrainai pašreizējā ārkārtas situācijā enerģētikas nozarē.
“Šī ziema Ukrainā ir skarba — aukstumu izjūt gan ierakumos, gan cilvēki savās mājās. Krievijas triecieni apzināti vērsti pret enerģētikas infrastruktūru, atstājot daudzus bez apkures, elektrības un gaismas. Rīga vienmēr būs līdzās Ukrainai. Mēs palīdzēsim, cik vien mūsu spēkos, un paliksim kopā līdz uzvarai, jo Ukrainas cīņa ir arī mūsu visu cīņa par brīvību, “ uzsver Rīgas domes priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs.
Lēmums pieņemts, pamatojoties uz saņemtajiem lūgumiem no Kijivas Reģionālās valsts administrācijas, Eiropas Reģionu komitejas un Ukrainas vēstniecības Latvijā, kā arī ņemot vērā kritisko situāciju Ukrainas enerģētikas infrastruktūrā. Ziedojums paredzēts, lai atbalstītu tādu būtisku tehnisko risinājumu nodrošināšanu kā ģeneratori, koģenerācijas iekārtas, enerģijas uzkrāšanas sistēmas vai līdzvērtīgs aprīkojums.
Finansējums tiks piešķirts no Rīgas pašvaldības budžeta programmas “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem (Rīgas domes rezerves fonds)” un novirzīts nodibinājumam “Fonds “Ziedot.lv””, kas sadarbībā ar Eiropas Savienības izveidoto Ukrainas Enerģētikas atbalsta fondu nodrošinās ziedojuma mērķtiecīgu un caurskatāmu izmantošanu.
Rīgas pilsētas izpilddirektors tiks pilnvarots noslēgt ziedojuma līgumu ar nodibinājumu “Fonds “Ziedot.lv”” un nodrošināt pieņemtā lēmuma izpildi.