Ukrainas bruņotie spēki uzbrukuši okupantu noliktavām un komandpunktam, iznīcinot tūkstošiem dronu
Ukrainas bruņotie spēki ir veikuši triecienus pa Krievijas militārajiem objektiem. Uzbrukts munīcijas noliktavām un komandpunktam, iznīcinot tūkstošiem dronu.
Ukrainas Aizsardzības spēki turpina operācijas, lai samazinātu Krievijas karaspēka ofensīvas spējas. Ukrainas armijas triecieni ir skāruši militāros objektus okupētajās teritorijās un dziļi Krievijā, vēsta Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs.
9. februāra naktī Ukrainas vienības veica virkni triecienu pret okupantu militārajiem objektiem. Netālu no Sudžas pilsētas Kurskas apgabalā Krievijā tika trāpīts desanta vienības komandpunktam. Netālu no Novooleksjivkas ciema Hersonas apgabala okupētajā teritorijā tika iznīcināta Krievijas armijas munīcijas noliktava.
Ir apstiprināti arī iepriekšējo uzbrukumu rezultāti. Netālu no Rostovas pie Donas tika trāpīts dronu noliktavai. Saskaņā ar provizoriskiem datiem tika iznīcināti aptuveni 6000 bezpilota lidaparātu droni, kā arī trīs konteineri ar komponentiem. Vairāki citi konteineri tika bojāti. Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštābs uzsver, ka šādas operācijas turpināsies un ir vērstas uz sistemātisku Krievijas armijas kaujas potenciāla vājināšanu. Triecienu apmēri tiek precizēti.