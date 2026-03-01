Porziņģis izlaiž jau ceturto maču pēc kārtas; "Warriors" cieš smagu zaudējumu "Lakers" komandai
Goldensteitas "Warriors" komanda sestdien bez Kristapa Porziņģa piedzīvoja zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlē.
"Warriors" mājās ar rezultātu 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30) piekāpās Losandželosas "Lakers" komandai, kas pārtrauca trīs zaudējumu sēriju.
Pagājušajā nedēļā Porziņģis debitēja "Warriors" komandā, bet pēc tam saslimšanas dēļ izlaidis četrus mačus pēc kārtas. Savainojuma dēļ pēdējās desmit spēlēs nav piedalījies arī Stefens Karijs.
Mājiniekiem rezultatīvākais ar 14 punktiem bija Giļerme Santuss, kurš spēles dienā ar komandu pagarināja līgumu uz trīs gadiem.
Pretiniekiem ražīgākais savā 27 gadu dzimšanas dienā bija Luka Dončičs, kurš guva 26 punktus, atdeva astoņas rezultatīvas piespēles un izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, bet Lebronam Džeimsam bija 22 punkti, deviņas piespēles un septiņas bumbas zem groziem.
"Warriors" ar 31 uzvaru 60 spēlēs ieņem astoto vietu Rietumu konferencē, kamēr "Lakers" ar 35 uzvarām 59 mačos ir divas pozīcijas augstāk.