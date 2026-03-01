Girgensona, Bļugera un Merzļikina komandas piedzīvo zaudējumus NHL spēlēs
Latvijas hokejistu Zemgus Girgensona, Teodora Bļugera un Elvja Merzļikina pārstāvētās komandas sestdien piedzīvoja zaudējumus Nacionālās hokeja līgas (NHL) spēlēs.
Girgensons ar Tampabejas "Lightning" mājās ar 2:6 (0:4, 1:1, 1:1) zaudēja latvieša iepriekš pārstāvētajai Bufalo "Sabres".
Girgensons uz ledus bija 15 minūtes un trīs sekundes, trīs reizes meta pa vārtiem, pielietoja trīs spēka paņēmienus, zaudēja vienīgajā iemetienā un tika pie negatīva lietderības koeficienta -1.
"Sabres" komandā ar diviem gūtiem vārtiem izcēlās Džošs Noriss, kurš otrajā periodā divu minūšu un trīs sekunžu laikā no 1:0 panāca 3:0. Vārti un divas rezultatīvas piespēles bija Rasmusam Dalīnam, tāpat mājiniekus pārspēja Teidžs Tompsons, Zaks Metsa un Alekss Taks.
"Lightning" komandā vārtus guva Dominiks Džeimss un Viktors Hedmans.
Tampas vienība ar 80 punktiem 58 mačos ir vicelīdere Austrumu konferencē, bet "Sabres" ar 76 punktiem 60 cīņās ir pozīciju zemāk.
Tikmēr Bļugera pārstāvētā Vankūveras "Canucks" viesos ar rezultātu 1:5 (0:2, 1:1, 0:2) atzina Sietlas "Kraken" pārākumu.
Bļugers spēlēja 15 minūtes un 15 sekundes, divas reizes meta pa vārtiem, pielietoja divus spēka paņēmienus, uzvarēja četros no desmit iemetieniem un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Latviešu uzbrucējs otrā perioda devītajā minūtē aizsedza pretinieku vārtsargam skatu, un Līams Egrēns tajā brīdī guva viesu vienīgos vārtus. Uzvarētājiem divi gūti vārti un viena rezultatīva piespēle bija Džordanam Eberlem, vārtus guva un divas piespēles atdeva Čendlers Stīvensons, tāpat pa ripai "Canucks" cietoksnī iemeta Vinss Dans un Metijs Benīrss.
"Canucks" ar 43 punktiem 59 mačos ir pēdējā, 16. vietā Rietumu konferencē, kur "Kraken" ar 65 punktiem 59 cīņās ir astotajā pozīcijā.
Savukārt vārtsargs Merzļikins bija rezervē mačā, kurā Kolumbusas "Blue Jackets" mājās ar 3:4 (1:0, 2:3, 0:0, 0:1) papildlaikā zaudēja Ņujorkas "Islanders".
Džets Grīvss "Blue Jackets" vārtos atvairīja 22 no 26 metieniem. Papildlaikā viņu pārspēja Simons Holmstrēms, bet pamatlaikā Anderss Lī, Žans Gabriels Pažo un Skotijs Meifīlds. Mājiniekiem vārtus guva Īsaks Lundestrēms, Meisons Māršments un Edams Fantili.
"Blue Jackets" ar 66 punktiem 58 mačos ieņem desmito vietu Austrumu konferencē, bet "Islanders" ar 73 punktiem 60 cīņās ir septītā.
Turpretī uzvaru svinēja šobrīd savainojumu ārstējošā uzbrucēja Rodrigo Ābola pārstāvētā Filadelfijas "Flyers", kas mājās ar 3:1 (0:0, 0:0, 3:1) uzveica Bostonas "Bruins".
"Flyers" komandai vārtus guva Treviss Koneknijs, Džeimijs Draisdeils un ar metienu tukšos vārtos Šons Kuturjē. Pretiniekiem izcēlās Čārlijs Makavojs.
"Flyers" 65 punkti 59 cīņās dod 12. vietu Austrumu konferencē, kur "Bruins" ar 71 punktu 59 mačos ir astotā.