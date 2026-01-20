"Krievu pasaule ir nāvīgi bīstama!" Ticīgie izcērt āliņģi ļoti apšaubāmā vietā - iesaistās arī krievu aktīviste Osipova; iedzīvotāji sašutuši
"Krievu pasaule ir nāvīgi bīstama visos savos izpausmes veidos," tā par notiekošo Liepājā, atpūtas parkā Beberliņi izteicies soctīkla "Facebook" lietotājs Vilmārs Vecvagaris. Vietā, kur pieaugušie ar bērniem slido, krievu pareizticīgie izcirtuši āliņģi.
"Krievu pasaule ir nāvīgi bīstama visos savos izpausmes veidos. Šoreiz Liepājā, Beberliņos, piecu soļu attālumā no publiskās slidotavas un ceļā uz slidu nomu izcirtuši āliņģi.
Kurš atbildēs par to, ja tai āliņģī iekritīs kāds bērns?! Ir jāizvērtē visi riski, ko rada šādu pasākumu nekritiska saskaņošana. Turpmāk nav pieļaujams, ka tas atkārtotos!!
P.S. "Veloronis" šajā gadījumā ir labais piemērs, jo viņu ziemas peldvieta ir ap 150 m attālumā no publiskās slidotavas," uzskata Vecvagaris.
Komentāros cilvēki par šādu rīcību ir sašutuši: "Nenormālie. Ezers liels, varēja atrast citu vietu."
Kā noprotams no bildēm - āliņģa izciršanas brīdī Beberliņos ieradusies arī partijas "Latvijas krievu savienība" (LKS) Liepājas teritoriālās organizācijas vadītāja Jeļena Osipova ar palīgiem.
Portāls Jauns.lv lūdza situāciju komentēt Liepājas pašvaldībai. Vēlējāmies noskaidrot, vai šīs darbības tika saskaņotas ar atbildīgajām instancēm, kā arī, vai šis āliņģis tagad nav drauds tiem, kuri uz Beberliņiem dodas atpūsties. Pagaidām gan atbildi neesam saņēmuši, bet publicēsim to, kad tā tiks sniegta.
Pareizticīgā baznīca 19. janvārī piemin notikumu, kad Jēzus Kristus, sasniedzis 30 gadu vecumu, Jordānas upē tika kristīts pravieša Jāņa Kristītāja rokām. Evaņģēliji vēsta, ka šajā brīdī cilvēkiem redzamā veidā parādījās Svētā Trīsvienība: Dievs Tēvs – balss no debesīm, Dievs Dēls – Jēzus Kristus un Svētais Gars – baloža veidolā. Tieši šī iemesla dēļ svētkus sauc arī par Dieva Parādīšanos.
Svētki sākas jau 18. janvārī, ko pareizticīgie sauc par Kristīšanas priekšvakaru. Šajā dienā dievnamos notiek vakara/nakts dievkalpojumi un īpaša Lielā ūdens svētīšana. Ticīgie nāk uz baznīcu ar pudelēm un traukiem, lai paņemtu līdzi svētīto ūdeni. Tiek uzskatīts, ka šim ūdenim piemīt garīga un simboliska šķīstījoša nozīme, un to glabā visu gadu.
Krievu aktīviste Jeļena Osipova arī iepriekš savdabīgi izcēlusies - 2023. gadā Jauns.lv vēstīja, ka Osipova Rīgā noliec galvu pie tanka, ar kuru okupanti siroja Bučā.
Jauns.lv iepriekš vēstīja, ka katru gadu pareizticīgie un vecticībnieki 19. janvārī svin Kunga (Jēzus Kristus) kristīšanas dienu, kad pēc tradīcijas trīs reizes iegremdējas atklātā ūdenī, tā rodot miesas un gara stiprumu.