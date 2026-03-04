Gustavs Dāvis Grigals palīdz izcīnīt uzvaru Somijā; Eglem un Krastenbergam vārti Čehijā
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals svētdien Somijas hokeja čempionāta spēlē atvairīja 18 metienus un palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" tikt pie panākuma.
"SaiPa" vieos ar 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) uzvarēja Helsinku HIFK.
Grigals tika galā ar 18 no 20 metieniem, atvairot 90% raidījumu.
Šosezon Latvijas vārtsargs laukumā Somijas čempionātā devies 25 mačos, vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 2,64 ripas, atvairījis 89,69% metienu un ticis pie viena "sausā" mača.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, otrajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa". Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".
Tikmēr Renārs Krastenbergs un Haralds Egle Čehijas ekstralīgas mačos izcēlās ar precīziem metieniem. Krastenbergs un "Olomouc" savā laukumā ar 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) uzvarēja Česke Budejovices "Motor".
Latvijas uzbrucējs trešajā periodā guva mājinieku trešos vārtus, panākot 3:2. Viņš šajā mačā uz ledus bija 17 minūtes un 12 sekundes, kuru laikā trīs reizes meta pa vārtiem un noslēdza spēli ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Krastenbergs šosezon 49 spēlēs guvis desmit vārtus un iekrājis 13 rezultatīvas piespēles.
Savukārt Egles, Roberta Mamčica un Jāņa Jaka pārstāvētā Karlovi Varu "Energie" mājās ar 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) pagarinājumā guva panākumu pār Brno "Kometa".
Egle guva laukuma saimnieku pirmos vārtus, mača ceturtajā minūtē panākot 1:0 "Energie" labā. Viņš šosezon 44 spēlēs izcēlies ar deviņiem gūtiem vārtiem un 15 rezultatīvām piespēlēm.
Latvijas uzbrucējs spēlēja 14 minūtes un 26 sekundes un izcēlās statistikā ar diviem metieniem pa vārtiem, uzvarēja astoņos no deviņiem iemetieniem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu. Mamčics mājinieku rindās uz ledus bija 20 minūtes un bloķēja četrus metienus, bet Jaks bija ārpus pieteikuma šim mačam.
Vēl Kristaps Zīle un Liberecas "Bili Tygrzi" mājās ar 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) uzvarēja Hradeckrāloves "Mountfield", Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Škoda" viesos ar 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) guva panākumu pār "Mlada Boleslav", Prāgas "Sparta" ar Mārtiņu Dzierkalu sastāvā savā laukumā ar 6:3 (1:1, 3:1, 2:1) pārspēja Kladno "Rytiri".
No latviešu komandām turnīra tabulā visaugstāk ir Plzeņas vienība, kas ir turnīra vicelīdere. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.
Vēl Kristers Gudļevskis Vācijas hokeja līgas (DEL) spēlē atvairīja 21 pretinieku metienu, taču tas neglāba viņa pārstāvētā Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins" no zaudējuma. "Fischtown Pinguins" mājās ar 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) piekāpās Štraubingas "Tigers" komandai. Gudļevskis atvairīja 21 metienu, tiekot galā ar 91,3% raidījumu.
Citā mačā Minhenes "Red Bull", kurai slimības dēļ nevarēja palīdzēt Alberts Šmits, savā laukumā ar 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) zaudēja Ķelnes "Haie".
"Red Bull" ar 92 punktiem 48 spēlēs ir ceturtā, bet "Fischtown Pinguins" ar 74 punktiem ir sestajā pozīcijā.