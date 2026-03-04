Kopš operācijas sākuma Irānā Savienotās Valstis ir nogremdējušas vairāk nekā 20 Irānas karakuģu.
Šodien 23:32
ASV iznīcinājušas vairāk nekā 20 Irānas karakuģu; simtiem jūrnieku liktenis nezināms
ASV Apvienotās štāba priekšnieku komitejas priekšsēdētājs ģenerālis Dens Keins paziņojis, ka kopš operācijas sākuma Irānā Savienotās Valstis ir nogremdējušas vairāk nekā 20 Irānas karakuģu.
To vidū ir viena zemūdene, precizēja Keins.
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets iepriekš preses konferencē Pentagonā paziņoja, ka ASV Jūras spēku zemūdene trešdienas vakarā Indijas okeānā torpedēja Irānas fregati. Hegsets neatklāja nogrimušā kuģa nosaukumu, bet Šrilankas Jūras spēku pārstāvis iepriekš paziņoja, ka pie Šrilankas krastiem tika izglābti 32 jūrnieki no Irānas karakuģa "IRIS Dena".
Saskaņā ar Šrilankas amatpersonu teikto, uz kuģa atradās aptuveni 140 cilvēki, no kuriem vismaz 80, domājams, ir miruši.