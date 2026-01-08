Zvaigžņu festivālā pie klausītājiem atgriezīsies viens no spožākajiem Latvijas pianistiem - Reinis Zariņš
No 1. līdz 14. martam jau 34. reizi norisināsies Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls – viens no nozīmīgākajiem klasiskās mūzikas notikumiem Latvijā, kas ik gadu pulcē izcilus māksliniekus no Latvijas un ārvalstīm.
Festivālā pie klausītājiem ar dziļi personisku un garīgi piesātinātu programmu atgriezīsies viens no spožākajiem Latvijas pianistiem – Reinis Zariņš. Viņš izpildīs Riharda Dubras monumentālo klavierdarbu “Krustaceļa vīzijas. Gaisma”, kas 2025. gadā tika godalgots ar Lielo mūzikas balvu kategorijā “Gada jaundarbs”.
8. marta koncerts būs garīgs ceļojums, kur klausītājs tiks aicināts apstāties, iedziļināties un pārdomāt. Dubras mūzika, kas sakņojas kristīgajā tradīcijā un simbolikā, apvieno laikmetīgo valodu ar iekšēju mieru un gaismas meklējumiem. “Krustaceļa vīzijas. Gaisma” ir kā meditācija skaņās — dziļa, lēna un apcerīga, bet vienlaikus arī emocionāli spēcīga un cerību pilna.
Reinis Zariņš, kurš izceļas ar intelektuālu un koncentrētu pieeju repertuāram, veido muzikālu telpu, kas ir kā dialogs starp klusumu un skaņu, starp tumsu un gaismu.
“Ceļš gaismā ir krusta ceļš – ceļš caur dziļumiem, caur dvēseles dziļākajām dzīlēm, un tā nakts ir visdziļākā pirms ausmas,” saka pianists. “Tā ir ļoti dabiska mūzika, tā ļoti dabiski elpo un plūst. Ir brīži, kad tā norimstas un ļauj mums atpūsties no tām mokām. Liekas, ka mēs kopā ejam to gājienu.” Zariņš uzsver, ka šis ir unikāls darbs Latvijas un arī pasaules klaviermūzikas kontekstā.
Liepājas Simfoniskā orķestra rīkotais festivāls ir kļuvis par neatņemamu Liepājas kultūras dzīves sastāvdaļu, piedāvājot klausītājiem spilgtus koncertus, augstvērtīgu repertuāru un neaizmirstamus muzikālus piedzīvojumus.
34. Liepājas Starptautiskais zvaigžņu festivāls tiks atklāts ar krāšņu simfoniskās mūzikas koncertu, kurā kopā ar Liepājas Simfonisko orķestri Gunta Kuzmas vadībā muzicēs japāņu vijolniece Juki Hirano, kā arī beļģu klarnetiste Anelīne van Vauve. Viens no spilgtākajiem notikumiem festivālā būs pasaulslavenās japāņu džeza pianistes Hiromi uzstāšanās. Izsmalcinātu kamermūzikas programmu festivālā piedāvās viens no izcilākajiem poļu ansambļiem – čellists Bartošs Koziaks un pianists Kšištofs Kšonžeks. Savukārt festivāla noslēgumā gaidāms krāšņs un emocionāli piesātināts fināls, kurā Liepājas Simfoniskais orķestris uzstāsies ar spilgtākajām Ziemeļeiropas mūzikas zvaigznēm – diriģentu Kristianu Lindbergu un pianistu Rolandu Pentinenu.
Festivāla programmu var skatīt Liepājas Simfoniskā orķestra mājaslapā: https://www.lso.lv/festivali/zvaigznu-festivals. Biļetes uz festivāla koncertiem pieejamas “Biļešu paradīzes”. Liepājas Starptautisko zvaigžņu festivālu atbalsta Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Valsts Kultūrkapitāla fonds un Liepājas pilsēta.