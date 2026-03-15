Īre kļūst dārgāka: gandrīz puse Latvijas īrnieku piedzīvo cenu kāpumu
Latvijā 45% īrnieku pēdējā gada laikā piedzīvojuši īres maksas pieaugumu, informēja bankā "Citadele", atsaucoties uz veikto aptauju.
Lai gan lielākā daļa īres maksājumu Latvijā joprojām ir salīdzinoši zemā līmenī, aptaujas dati liecina, ka īres tirgū pieaug spiediens uz cenām un liela daļa īrnieku izjūt mājokļa izmaksu kāpumu, norāda bankā.
Aptaujas dati liecina, ka Latvijā visbiežāk īrnieki maksā līdz 300 eiro mēnesī - to norāda 26% respondentu. No tiem 12% atzīmējuši, ka tā ir palielinājusies pēdējā gada laikā.
Otra izplatītākā īres maksas kategorija ir 301-500 eiro mēnesī - šādu summu par mājokļa īri maksā 10% respondentu. No tiem puse jeb 5% norādījuši, ka īres maksa pēdējā gada laikā nav pieaugusi.
Savukārt 3% respondentu maksā 501-700 eiro mēnesī, bet vairāk nekā 700 eiro mēnesī par mājokļa īri maksā 1% aptaujāto - visi šie respondenti dzīvo Rīgā. Bankas vērtējumā tas liecina, ka augstākā cenu segmenta īres mājokļi galvenokārt koncentrēti galvaspilsētā.
Bankas "Citadele" mājokļu tirgus eksperts Artis Zeiļa skaidro, ka tas, ka gandrīz puse īrnieku gada laikā piedzīvojuši īres maksas pieaugumu, liecina par tirgus aktivizēšanos un izmaksu pieauguma pakāpenisku pārnešanu uz īrniekiem. Tas notiek laikā, kad Eiropas Centrālā banka vairs nepaaugstina procentu likmes un EURIBOR likmes ir stabilizējušās.
Zeiļa norāda, ka īres cenu pieaugumu arvien vairāk ietekmē tirgus pieprasījums, nevis finanšu izmaksu kāpums. Vienlaikus zemā cenu segmenta pārsvars rāda, ka īres tirgus Latvijā joprojām ir ļoti jutīgs pret iedzīvotāju pirktspēju.
Aptauja atklāj arī atšķirības starp vecuma grupām. Jaunieši jeb iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 29 gadiem visbiežāk dzīvo mājokļos ar zemāku īres maksu - šajā vecuma grupā dominē īre līdz 300 eiro mēnesī. Tas liecina, ka jaunieši biežāk izvēlas pieejamākus mājokļus, nereti dalot dzīvesvietu ar citiem vai izvēloties mazākus dzīvokļus.
Savukārt Rīgas reģionā īres tirgus ir daudzveidīgāks nekā citviet Latvijā - šeit biežāk sastopamas gan zemākās, gan vidējās īres maksas kategorijas. Tas bankas vērtējumā parāda, ka galvaspilsētā īrniekiem pieejams plašāks mājokļu piedāvājums, bet lielāks pieprasījums vienlaikus veido arī augstāku cenu segmentu.
Iedzīvotāju aptauju banka "Citadele" sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat Latvija" veica 2026. gada februārī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.