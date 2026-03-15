“Ejiet d**!” Kremlis rupji atraidīja Makrona padomnieku mēģinājumus iesaistīt Eiropu sarunās par Ukrainu
Kremlis lika Francijas prezidenta Emanuela Makrona padomniekiem iet d****, kad tie mēģināja iesaistīt Eiropu sarunās par Ukrainu.
Saskaņā ar avotiem, uz kuriem atsaucas laikraksts “Financial Times”, Vladimira Putina padomnieks Jurijs Ušakovs esot devis skarbu atbildi Francijas amatpersonām, kuras bija ieradušās Maskavā un uzstāja, ka Eiropai jāpiedalās sarunās par Ukrainu.
“Ušakova atbilde bija aptuveni šāda: “Atvainojiet, patiesībā nē, mēs to nevēlamies — ejiet d****,” laikraksts citēja kāda augsta ranga Eiropas diplomāta teikto.
Dmitrijs Peskovs izdevumam paziņoja, ka “eiropieši nevēlas palīdzēt miera procesā” un ka Francijas pārstāvis “nenesa nekādus pozitīvus signālus, tāpēc viņam nebija ko pozitīvu dzirdēt atbildē.”
Pēc ziņām, Francijas amatpersonas februārī devās uz Maskavu.
Vēl pērn Makrons paziņoja, ka Eiropai esot jāatjauno kontakti ar Putinu, neatstājot sarunas par kara izbeigšanu vienīgi ASV ziņā. "Tas tiek gatavots, un notiek diskusijas tehniskā līmenī," apmeklējot Francijas ziemeļrietumus, uz jautājumu par dialoga atsākšanu ar Kremli izteicās Elizejas pils saimnieks.
Makrons uzsvēra, ka Francija turpina atbalstu Ukrainai, taču kontakti ar Maskavu esot nepieciešami, lai vestu sarunas par drošības garantijām pēc kara. "Šajā kontekstā ir svarīgi, lai Eiropa atjaunotu pašas diskusiju kanālus," norādīja Francijas prezidents, nesniedzot nekādus paskaidrojumus par iespējamiem termiņiem.
Dialogs starp Eiropas Savienību (ES) un Krieviju faktiski ir iesaldēts kopš Maskavas atkārtotā iebrukuma Ukrainā 2022. gada februārī.