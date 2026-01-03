Dzērājs iestrēgst apģērbu konteinerā, kucēnu maina pret kafiju, nogrēkojies vīrs inscenē savu nolaupīšanu: kriminālas provinces kuriozi. TOP 10
Aizvadītais gads pašvaldību policistiem izvērties gan ar jautriem, gan sirdi plosošiem, bet jancīgiem piedzīvojumiem. Kriminālā Province apkopo savdabīgākos 2025. gada notikumus, kas pērn izraisīja gan jautrus, gan arī sirdi stindzinošus brīžus, negadījumus, kas izcēlās gan ar stulbumu, gan neiedomājamu pārgalvību.
Gada sākums iesākās ar divu saulesbrāļu uzdarbošanos Nurmuižas luterāņu baznīcā. Viens no viņiem ar mācītāju svētdienas dievkalpojuma laikā ar mācītāju gribēja diskutēt par draudzes gana un viņa avju spēkratu markām. Savukārt kāds Kuldīgas krogā pārdzēries vīrs, baidoties no sievas dusmu lēkmēm, inscenēja savu nolaupīšana. Toties Lielvārdē kāda dāma pie lielveikala vēlējās tikko dzimušu kucēnu apmainīt pret kafiju.
Baložu parkā asprāši vēlējās dizainu uzlabot, izveidojot klozetpoda torni. Bet Liepājā kāds “sašņorētais” dzērājšoferis bija iedomājies, ka par klozetpodu var būt aizturēšanas kamera. Pa Daugavpili braukājusi kāda dāma ar suverēnu tautas vāģi, kuram bija piemontēta pat pārāk suverēna numurzīme.
Jelgavā kāds pēc jauna ancuka kārs vīrs iesprūda lietoto apģērbu konteinerā, ar ko izraisīja ne tikai apkārtējo, bet arī likumsargu smieklu lēkmi. Pavisam smieklīgi nav Ķekavas kapos uzradušies melnie vainagi un tas, ka Olainē pīļu dēl savairojušās žurkas. Īstu šoku policistiem sagādāja kāds trīspadsmitgadīgs tīnis, kurš ar vecākiem nozagtu auto no Rīgas uz Saulkrastiem traucās pat ar 260 kilometru stundā lielu ātrumu.
1. Nurmuižas dievnamā ālējas iedzēruši “dievlūdzēji”
Portāls retalsi.lv ziņoja, ka pagājušā gada janvāra beigās Talsu novada pašvaldības policija tika izsaukta uz svētdienas dievkalpojumu, kur divas iereibušas personas traucējušas vietējiem luterāņiem lūgt Dievu Nurmes baznīcā (Talsu novada Laucienas pagastā): “26. janvārī saņemta informācija, ka Laucienē, Nurmes baznīcā, atrodoties divas personas, iespējams, alkohola reibuma stāvoklī, kuras traucējot noturēt dievkalpojumu. Lūdza izbraukt un risināt situāciju.
Notikuma vietā sastaptas divas personas manāmā alkohola reibumā, kuras neilgi pirms pašvaldības policijas darbinieku ierašanās, apmeklējušas baznīcu un traucējušas noturēt dievkalpojumu. Viena persona, kas laicīgi izgājusi no baznīcas, apgalvoja, ka nespēj tur atrasties, zinot, ka ir lietojusi alkoholu un ka paziņa plāno diskutēt ar mācītāju. Otra persona dievkalpojuma laikā uzdevusi personiskus jautājumus mācītājam, lai noskaidrotu, kā tas nākas, ka mācītājs braukā ar glaunām automašīnām, uzceļ māju un tā tālāk, bet cilvēki, kuri apmeklē baznīcu, braukā ar “žiguļiem”. Pret personu uzsākts administratīvā pārkāpuma process.”
2. Baidoties no sievas dusmu lēkmes, vīrs inscenē savu nolaupīšanu
Valsts policijai un Kuldīgas novada pašvaldības policijai 19. februāra, vakars Kuldīgas novada Pelču pagastā bija varen spraigs, jo bija jāiesaistās kāda vīrieša meklēšanā, kurš, lai piedzertos, bija inscenējis savu nolaupīšanu. Trešdien īsi pirms astoņiem vakarā policisti saņēma informācija, ka Pelču pagastā it kā piekauts un no automašīnas ārpus apdzīvotas vietas uz grantēta ceļa izmests kāds vīrietis, kura atrašanās vieta nav zināma. Valsts policijas Ziemeļkurzemes iecirkņa Reaģēšanas nodaļas amatpersonas, ierodoties notikuma vietā, sastapa vīrieša tuviniekus, kuri norādīja, ka vīrieša atrašanās vieta nav zināma, telefons viņam ir līdzi, bet uz zvaniem viņš neatbild. Sarunas laikā noskaidrots, ka vīrietim neesot cepures, cimdu un virsjakas. Uzsākot personas meklēšanas pasākumus, tika piesaistīta Kuldīgas novada pašvaldības policija, kuri ar dronu veica personas meklēšanu Pelču apkārtnē. Tāpat arī Valsts policijas ar dronu meklēja “pazudušā” vīrieša meklēšanu.
Vīrieša meklēšanā bija piesaistīti vairāki vīrieša radinieki un paziņas, kuri ar automašīnām apbraukāja tuvāko apkārtni. Meklēšana rezultējās ar informāciju, ka vīrietim nekas nekaiš – viņš atradās publiskā vietā Kuldīgā, kur lietoja alkoholiskos dzērienus, pēc kā pats pārradās mājās. Veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēja, ka viņš atradies 4,69 promiļu reibumā. Samelojies un paziņojis par savu “piekaušanu” viņš esot tādēļ, ka nevēlējies, lai dzīvesbiedre zina viņa patieso atrašanās vietu un to, ar ko viņš pavada laiku. Valsts policijā pret vīrieti tika uzsākts administratīvā pārkāpuma process par informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai tāda inscenēšanu, kā dēļ policija, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam pienākumam, tiek iesaistīta reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu.
Saskaņā ar Administratīvo sodu likumu par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā, par informācijas izplatīšanu par nepatiesu notikumu vai nepatiesa notikuma inscenēšanu, kā dēļ ugunsdzēsības un glābšanas, policijas, robežsardzes vai Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku Krasta apsardzes dienests tiek iesaistīts reaģēšanā uz šādu informāciju vai notikumu, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no 35 līdz 210 eiro.
3. Lielvārdē kucēnu maina pret kafiju
Dzīvnieku aizsardzības biedrība “Ķepu sargi” informēja, ka tā martā Lielvārdē pieķērusi sievieti, kura bija nelegāli pavairojusi kucēnus. Dzīvnieku aizstāvju uzmanību piesaistīja sludinājums, kurā kāda sieviete vēlējās kucēnu iemainīt pret kafiju:
“Kā jūs domājat - vai kucēns piedzima viens? Nē - kucēnam bija brāļi un māsas, bet viņi bija tikai uz neilgu brīdi un tad tie izbija... tie tika nodoti “jūrskolas akadēmijā”. Kucēns, kurš izvilcis laimīgo dzīvošanas lozi, nav ne attārpots, ne vakcinēts, ne čipēts&reģistrēts, viņam nav pases, līdz ar to nav identitātes, viņš tiešām ir pilnvērtīgā lietas statusā, ar ko var rīkoties, kā vien ienāk prātā. Turklāt mazulis vēl nav sasniedzis astoņu nedēļu vecumu un viņam šis laiks būtu jāpavada vēl kopā ar mammīti.
Sieviete, kas publicējusi sludinājumu, acīmredzot apzinājās, ka īsti pareizi jau tomēr nedara, un bija jau pagalam pūcīga pēc dzīvniekmīļu pamācībām komentāru sadaļā. Kucēnu viņa vēlējās atvest pretī uz autostāvvietu pie Lielvārdes “Elvi” veikala. Kad tikšanās vietā kucēns tika atsavināts – tas ir, tika pabeigta administratīvā pārkāpuma noformēšana, ieradās mūsu pieaicinātā Ogres novada pašvaldības policijas puiši, lai noskaidrotu personas identitāti un šos datus nodotu Pārtikas un veterinārajam dienestam.
Liels paldies Ogres novada pašvaldības policijas Lielvārdes iecirkņa policistiem, kas ļoti padziļināti noinstruēja saimnieci par Ministra kabineta noteikumiem (“Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” un “Mājas (istabas) dzīvnieka atsavināšanas noteikumi”). Tika pieņemts personas paskaidrojums un tālākās procesuālās darbības tiks veiktas sadarbībā ar Pārtikas un veterināro dienestu, kas saņems iesniegumu arī no mums.”
“Ķepu sargi” izglābto kucēnu nokristījuši par Taisonu un savos nepilnos divos mēnešos viņš jau sver astoņus kilogramus.
4. Klozetpoda tornis Baložos
Ķekavas novada Baložu pilsētas parkā marta beigās parādījās ļoti intīmi nepiedienīga instalācija, vēstīja ieraksts “Facebook” grupā “Labi dzīvot Baložos”. Uz atkritumu urnas paaugstinājuma bija uzstutēts vecs tualetes klozetpods, kas atpūtu parkā padarīja sevišķi “aizraujošu”, par ko liecināja interneta komentētāju ieraksti:
* “Kādu izlika no mājam ar visu podu? Stulbuma kalngals”; * “Vairāk uztrauc tas, ka parkā ir kameras, bet neviens to podu vēl nav aizvācis! Brīvdienā, kad ir pilns parks ar maziem ziņkārīgiem bērniem…”; * “Galīgi nav forši un bīstams pasākums. Ja plīsīs, tad lauskas noteikti nav foršas vietā, kur bērni krīt, sitās un dabū nobrāzumus… risks bērnu veselībai un sporta inventāram. Un tas viss pat labākajā gadījumā, ja tas pods neuzkritīs kādam virsū”; * “Nokrāsot, pieskrūvēt un īstenībā tāds zelta tronis sanāk. Pirmās vietas ieguvējam balva.”
Pēc kāda laika parādījās Reģionālās (Ķekavas novada) pašvaldības policijas ziņojums: “Videonovērošanas kameru ieraksti pārbaudīti un personas, kuras to izdarīja tuvākajā laikā tiks arī identificētas.”
5. Suverēnās pilsones neadekvātais auto Daugavpilī
Daugavpilī vietējo iedzīvotāju uzmanību aprīlī piesaistīja vieglais auto, kurš braukāja ar visnotaļ dīvainu numurzīmi – “SUV”, vēstīja Latvijas otras lielākās pilsētas ziņu portāls “Chayka”.
Šī numurzīme neatbilda nevienas pasaules valsts standartiem. Chayka.lv rakstīja, ka Daugavpilī pašvaldības policija apturējusi transportlīdzekli ar neatbilstošām numurzīmēm. Sieviete, kas vadīja spēkratu, apturēšanas brīdī noraidījusi visas likumsargu prasības. Transportlīdzeklis gan netika konfiscēts, taču tika uzsākti septiņi administratīvā pārkāpuma procesi, paskaidroja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Daugavpils pašvaldības policistu uzmanību piesaistīja kāda sieviete, kura vadīja transportlīdzekli ar aizdomīgām valsts reģistrācijas numura zīmēm, kas neatbilda nevienam no Eiropas Savienības vai trešo valstu standartiem. Ieraugot policijas ekipāžu, autovadītāja pēkšņi pārtrauca kustību un pārbaudes laikā atteicās pildīt policistu prasības — nesniedza ne personas datus, ne jebkādus dokumentus, uz visiem jautājumiem atbildot vien ar frāzi: “Noraidu!”.
Kā redzams likumsargu fotofiksācijā, uz automašīnas priekšējā stikla bija novietota ielaminēta lapa ar uzrakstu: “Mašīna ir suverēna privātīpašums un atrodas privātā jurisdikcijā”. Savukārt numurzīmē bija burtu salikums “SUV”. Portāla “Chayka” lasītāji šo abreviatūru saista ar tā saukto suverēno pilsoņu kopienu. Kāds komentētājs skaidro, ka šīs kustības pārstāvji sevi neatzīst par nevienas valsts pilsoņiem, tādējādi nepakļaujoties nevienai likumsargājošajai iestādei. Šie cilvēki dzīvo “ārpus sistēmas”.
Valsts policija konstatējusi vairākus būtiskus pārkāpumus. Policijas sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Zane Vaskāne norāda: “Tika konstatēta braukšana ar neatbilstošām numurzīmēm, transportlīdzeklim nebija derīgas civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas un tehniskās apskates. Turklāt vadītājai nebija līdzi nepieciešamo dokumentu.” Viņa arī piebilda, ka auto bijis tehniski nepilnīgi aprīkots — nav bijusi medicīniskā aptieciņa un ugunsdzēšamais aparāts. Kopumā uzsākti septiņi administratīvā pārkāpuma procesi.
“Yotube” kanāla “Vedrusu: Gulajevu-Mulku Dzimta” video par Daugavpils policijas vēršanos pret “suverēno pilsoņu kopienu”:
Interesanti, ka 14. aprīlī “Youtube” kontā “Vedrusu: Gulajevu-Mulku Dzimta” kāda sieviete publicēja paziņojumu par it kā notikušu “bruņotu grupveida uzbrukumu sievietei Daugavpilī”, vēršot pārmetumus pašvaldības policijai, kura “esot pieprasījusi parādīt dokumentu”. Spriežot pēc pašvaldības policijas fotofiksācijas, šī sieviete, visticamāk, ir saistīta ar konkrēto gadījumu — automašīnas priekšējā stikla logo sakrīt ar attēlu, kas redzams minētā “Youtube” konta titulbildē.
6. Saldenieks Liepājas policijas iecirknī svaidās ar saviem ekskrementiem
Valsts policija 20. maijā Liepājā aizturēja dzērājšoferi, kurš ne tikai uzdevies par citu personu, bet arī aizturēšanas kamerā mētājies ar saviem izkārnījumiem. Neadekvāti huligāniskais elements ticies pie pamatīgā naudas soda. “Valsts policijā uzsākts kriminālprocess pret kādu saldenieku, kurš Liepājā apturēts par transportlīdzekļa vadīšanu, atrodoties alkoholisko dzērienu ietekmē un bez tiesībām. Pret vīrieti uzsākti arī trīs administratīvo pārkāpumu procesi par pretlikumīgām darbībām, un piemērots naudas sods 1350 eiro apmērā,” informēja Valsts policija.
Īsi pēc pusdienlaika policisti saņēma informāciju, ka Liepājas centrā – Lielajā ielā apturēta automašīna “Volkswagen”, kuras vadītājs atrodas alkohola reibumā. Valsts policijas Dienvidkurzemes iecirkņa amatpersonas ieradās notikuma vietā, kur sastapa Liepājas pašvaldības policistus un divus vīriešus, kuri atradās alkohola reibumā – automašīnas vadītāju un pasažieri.
Automašīnas vadītājs nosauca savus personu datus un, veicot alkohola pārbaudi vīrieša izelpā, konstatēts, ka viņš atradās divu promiļu reibumā. Vīrietis aizturēts un ievietots dienesta transportlīdzeklī, kur viņš uzvedās agresīvi un, huligānisku tieksmju vadīts, sāka spārdīt sienas, lauzt durvis un lamāties necenzētiem vārdiem, taču uz prasību pārtraukt nelikumīgās darbības persona nereaģēja un turpināja uzvesties agresīvi. Arī policijas iecirknī vīrietis turpināja savas pretlikumīgās darbības. Ievietojot vīrieti īslaicīgās aizturēšanas kamerā, viņš nokārtojās uz grīdas un mētājās ar saviem izkārnījumiem.
Likumsargi, veicot personas pārbaudi, konstatēja, ka vīrietis iepriekš bija uzdevies par citu personu ar mērķi slēpt savu identitāti. Tāpat noskaidrots, ka vīrietis nav ieguvis transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Valsts policijā pret vīrieti uzsākts kriminālprocess par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā un bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām un par izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas, kā arī trīs administratīvo pārkāpumu procesi par amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu, par sabiedriskās kārtības traucēšanu, pārkāpjot vispārpieņemtās uzvedības normas un par personas identitātes slēpšanu, sniedzot iestādei nepatiesus personas datus.
7. Jelgavā iereibis vīrietis iesprūst tektilkonteinerā un sasmīdina apkārtējos
Jelgavas iedzīvotājus jūlija beigās gaišā dienas laikā pārsteidza kāds nudien savāds skats. Pie lietoto apģērbu nodošanas konteinera stāvēja bariņš ar pašvaldības policistiem, kuri vēroja kā no minētās tvertnes ārā ar galvu pa priekšu izlien vīrietis.
Videoklips sociālajos tīklos ievietots ar tekstu “Tikmēr Jelgavas centrā...”. Tajā redzams, ka viens no kārtības sargiem knapi valda smieklus, vērojot notiekošo. Dzērājs ar galvu pa priekšu mēģina rāpties ārā no koši sarkanā lietoto apģērbu nodošanai paredzētā konteinera un tiekot ārā ar policistu palīdzību, daudz maz patstāvīgi streipuļo projām no notikuma vietas:
“29. jūlijā tirdzniecības centra “Vivo centrs” apsargi izsauca Jelgavas pašvaldības policiju. Ierodoties izsaukuma vietā Jelgavā, Katoļu ielā 18, pretī tirdzniecības centra preču piegādes vietai, no tekstila izstrādājuma nodošanas konteinera bija dzirdama balss. Personai tika pieprasīts no konteinera izrāpties, taču paša spēkiem tas viņam neizdevās. Cilvēks paskaidroja, ka konteinerā ierāpies, lai pārģērbtu jaunas drēbes. Persona bija alkohola reibumā un nespēja patstāvīgi pārvietoties, tāpēc tika nogādāta Jelgavas pašvaldības policijas atskurbtuvē,” paskaidroja policijas sabiedrisko attiecību speciāliste Paula Liepa.
Tā kā video nav fiksēts, kādās drānās kunga prātā esošais vīrietis ielīda konteinerā, nav arī skaidrības par to, vai viņam galu galā arī izdevās paša iekarotajā lietoto apģērbu kaudzē atrast sev ko piemērotāku un pārģērbties.
8. Melni “vainagi” Ķekavas kapos
Ķekavas luterāņu draudze šovasar ironiski sociālajā tīklā “Facebook” pateicas tiem, kuri netālu no draudzes kapsētas žoga izmetuši nolietotas autoriepas: “Gribam izteikt kārtējo Lielo Pateicību tiem, kuri seko līdzi modei! Mēs ļoti labi saprotam, ka modē ir melni rati, melnas drēbes un citas lietas. BET no kura laikā ir modē MELNI VAINAGI? Viņus met krūmos. Ķekavā ir Tīrības dienas, atkritumu nodošanas punkti un citas iespējas. Lūdzu izmantojat tās! Konteineros nav jāmet ne zeme, ne koki un pat ne līdzi paņemtie no mājām atkritumi.”
Ja ķekavieši turpinās tik cūcīgi uzvesties, tad draudze būs spiesta celt kapu apsaimniekošanas maksu, brīdina vietējie luterāņi. Citādi viņiem nav līdzekļu, lai sakoptu kapsētu. Baznīcas mājaslapā par šo kapsētu rakstīts: “Kapsēta ir daļēji slēgta un apbedījumi tajā paredzēti tiem iedzīvotājiem, kuriem esošās kapu vietas ir ierādītas līdz 2001. gada 15. jūnijam un kuru īpašnieki, piederīgie vai īpašuma pārmantotāji ir noslēguši ar Doles-Ķekavas ev. lut. draudzi Beztermiņa kapavietas nomas līgumu.
Kapu apsaimniekošanu draudze veic par līdzekļiem, kas iegūti no kapu vietu pārdošanas un esošo kapa vietu piederīgo ziedojumiem. Iegūtie līdzekļi galvenokārt tiek izmantoti atkritumu apsaimniekošanai. (..) Gadskārtējais maksājums kapu uzturēšanai strādājošiem – 30 eiro, nestrādājošiem – 20 eiro.”
9. Olainē pīļu dēl savairojas žurkas
Olainiešu labsajūtu pēdējā laikā traumē pilsētā savairojušies žurku bari. Uzņēmums “Olaines ūdens un siltums” skaidro, ka pie grauzēju savairošanās vainīgi ir tie, kuri baro pīles pilsētas kanālā, jo “nepareiza pīļu barošana ir svētku dzīres arī žurkām”. Uzņēmums vēsta:
“Lūdzu, nebarojiet Olaines pilsētas kanāla pīles ar maizi, makaroniem un zupām! Šāda barība (kas ik dienas ir izmesta pie kanāla) ir ne tikai kaitīga pīlēm, bet arī pilsētvidē ļoti pieejams “bufetes galds” žurkām.
Olaines iedzīvotāji pēdējā laikā ir pamanījuši, ka pilsētas kanāla tuvumā savairojušās žurkas un vēlas saprast, vai un kā tiks ierobežota to izplatība. Olaines novada pašvaldība ir deleģējusi akciju sabiedrību “Olaines ūdens un siltums” pļaut zāli un novākt atkritumus pie pilsētas kanāla, taču deratizāciju pasākumus uzņēmums drīkst veikt tikai apsaimniekoto daudzdzīvokļu māju pagrabos, kas pēc nepieciešamības tiek arī darīts, par to savlaicīgi informējot arī attiecīgās mājas iedzīvotājus.
Lai mazinātu turpmāku žurku izplatību, kas ir ne tikai estētiska problēma, bet arī infekciju izplatības avots, “Olaines ūdens un siltums” ir nolīdzis profesionālus deratizācijas speciālistus, kas tuvākā laikā izdarīs attiecīgo darbu pie Olaines kanāla, ņemot vērā, ka tā ir atklāta vieta pilsētā un ikvienam brīvi piekļūstama.
Ja vēlaties pabarot pīles – dariet to pareizi (nevis ar pārtikas atkritumiem, kas pievilina žurkas)!”
10. Trīspadsmitgadīgs tīnis Saulkrastos joņo ar 260 kilometriem stundā
Saulkrastu novada pašvaldības policijai kādā oktobra nācās traukties palīgā Valsts policijai, lai notvertu bēgošu autovadītāju, kurš ar “Škodas” spēkratu joņoja no pašas galvaspilsētas. Liels bija likumsargu pārsteigums, kad atklājās, ka pie stūres ir pusaudzis, kurš auto bija “aizņēmies” no vecākiem.
Īsi pirms diviem naktī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki Rīgā, Brīvības ielā, veica autovadītāju alkohola pārbaudi līdz brīdim, kad kāds “Škoda” vadītājs nepakļāvās policijas prasībām apturēt transportlīdzekli un uzsāka bēgšanu.
Likumsargi vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, taču tā vadītājs turpināja bēgt – sākotnēji pa autoceļu A2 (Vidzemes šoseja), pēc kā nogriezās uz autoceļu A1 (Rīga-Ainaži, Igaunijas robeža). Bēgšanas laikā autovadītājs brauca agresīvi un pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, braucot pat ar 235 km/h. Bēgošais vadītājs brauca Saulkrastu virzienā, tāpēc tika pieņemts lēmums piesaistīt papildspēkus no Saulkrastu pašvaldības policijas.
Saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinters pastāstīja, ka pusaudzis ar “Škodu” Saulkrastos iebraucis no Rīgas puses ar ātrumu sasniedzot pat 260 kilometru stundā. Saulkrastu policijas ekipāža pie veikala “Rimi” Rīgas ielā bija nobloķējusi ceļu, taču autovadītājs apbraucis policijas auto, pārsitot uz ielas apmales automašīnai riepu.
Saulkrastu policijas ekipāža sekojusi bēgošajam transportam un Saulkrastu centrā automašīna apturēta, bet tajā esošie pusaudži nodoti Valsts policijai (automašīnā bija vēl divi nepilngadīgi jaunieši, kuru drošību autovadītājs apdraudēja ar savu rīcību).
Par notikušo Valsts policija uzsāka kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 259.1 panta, proti par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, kas izpaudusies kā agresīva braukšana pēc kompetentas institūcijas amatpersonas atkārtotas vai vairākkārtējas prasības apturēt transportlīdzekli.