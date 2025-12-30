Vētrā norauts jumts, nogāzies žogs, sagrauta siltumnīca, saplacināts auto. Kā apdrošināties pret dabas stihijām un saņemt atlīdzību?
Pēc Ziemassvētkiem Latviju skāra vētra – dabas stihija, kas mājām norāva jumtus, sagāza žogus, sagrāva siltumnīcas un dārza mājiņas, uz automašīnām krita koki. Tie, kuri īpašumu ir apdrošinājuši, vēršas pie apdrošinātājiem, lai saņemtu atlīdzību, bet tie, kuri to nav izdarījuši, kož pirkstos un samierinās ar zaudējumiem. Jauns.lv skaidro, kā pret dabas stihijām apdrošināt īpašumu, cik tas maksā un kas jāņem vērā.
Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins šogad žurnālam “Likums un Taisnība” skaidroja, kas jāzina ikvienam, kurš kaut ko vēlas apdrošināt: ko var apdrošināt, cik tas maksā un kā izvēlēties izdevīgāko apdrošināšanas polisi?
Latvijā apdrošināšanas kompānijas piedāvā noslēgt polises pret vairāk nekā pussimts dažādiem riskiem – sākot no tik pazīstamās OCTA, īpašumu apdrošināšanas un beidzot ar pasargāšanu no kiberuzbrukumiem, tostarp arī pret dabas stihijas nodarīto postu. Skaidrojam arī to, vai mīts, ka apdrošināšana ir tik dārga, ka to nav vērts darīt, atbilst patiesībai.
- Daudzos valda mīts, ka apdrošināšana ir dārga un neizdevīga. Kā šo mītu var apgāzt, bet varbūt tas ir patiess?
- Divistabu vai trīsistabu dzīvokļa apdrošināšana pilsētā maksā no 70 līdz 300 eiro gadā, atkarībā no riska seguma. Ja dzīvoklis nodeg, zaudējumi var būt desmitos, pat 100 000 eiro vai pat vairāk. Tātad, tas nav dārgi. Apdrošināšana būtībā ir matemātikas zinātne, kas balstās uz varbūtības teoriju un tīri uz matemātiku. Jo vairāk klientu, jo apdrošināšana būtībā būs lētāka.
Ja cilvēks nezina, kā izvēlēties apdrošināšanas polisi, viņam ir iespēja piekļūt ceļvežiem, kas palīdz izvēlēties atbilstošu produktu, un tādā veidā izvairīties no “kaķa maisā” pirkšanas. Apdrošinātājiem ir svarīga reputācija, tāpēc viņi nevēlas slēpt svarīgu informāciju. Ja ir kādi jautājumi, apdrošinātājiem vajadzētu sniegt pilnīgu un skaidru atbildi.
- Vai ir tā, ka apdrošinātāji līgumu nosacījumus piedāvā aizvien “saprotamākā valodā”?
- Tieši tā. Pēdējos gados ir notikušas izmaiņas, un apdrošinātājiem jāpārveido līgumu nosacījumi vienkāršākā valodā, lai pat 8. klases skolēns tos varētu izlasīt un saprast. Šīs izmaiņas veicina cilvēku izpratni par apdrošināšanu, lai nebūtu pārpratumu.
Turpmākajos gados arī būs uzlabojumi, piemēram, polises pirmās lappuses sadaļā būs redzams, kuri riski ir segti, un kas nav. Papildus tam mēs izstrādājam ceļvežus, kas ļaus cilvēkiem ātri orientēties dažādos apdrošināšanas veidos un iegūt skaidru priekšstatu par to, ko viņi iegādājas. Apdrošinātāji šos ceļvežus piedāvās klientiem, lai tie varētu izdarīt informētu izvēli un nebūtu jābaidās no slēptiem nosacījumiem. Ir deviņi galvenie apdrošināšanās veidi: dzīvības apdrošināšana ar uzkrājumu, nelaimes gadījumu apdrošināšana, OCTA, KASKO, veselības apdrošināšana, ceļojuma apdrošināšana, mūža pensija un īpašuma apdrošināšana.
- Runājot par īpašuma apdrošināšanu, vai var noslēgt līgumu, kurā iekļauti pilnīgi visi riski?
- Visdrīzāk tā nebūs. Ja polisē ierakstīta visu risku apdrošināšana, tas nozīmē, ka tomēr būs kaut kādi limiti, kaut kādi pašriski.
- Cik izmaksā apdrošināt māju, dzīvokli?
- Normālu omammas simt kvadrātmetru mājas Pierīgā apdrošināšanu ne pārāk dārgi pret uguni, plūdiem, zagšanu, tā sakot – “džentelmeņa komplektu” – var nopirkt par apmēram 200 eiro gadā: no 150 līdz 300 eiro, atkarībā no polises veida.
Bet gandrīz vienmēr polisēs ir termins “forsmažors” (nepārvaramā vara - piemēram, karš). Kad sākās Ukrainas karš, daudzi cilvēki jautāja, kā var apdrošināties pret kara riskiem, un atbilde ir: nevar.
- Vai apdrošinātājs var pateikt: “Nē, šito neapdrošināšu”.
- Ir dažādas situācijas, piemēram, klasiskos gadījumos, kad cilvēks vēlas apdrošināt tikai savu mazdārziņu vai privātmāju. Apdrošinātājs varētu atteikt apdrošināšanu, ja cilvēks vēlētos apdrošināt tikai siltumnīcu, sakot, ka to var izdarīt tikai tad, ja tiks apdrošināta visa māja. Savukārt, ja runājam par konkrētām ēkām, piemēram, ar salmu vai niedru jumtiem, apdrošinātājs var teikt, ka viņš vispār nepiedāvā apdrošināšanu šādām mājām, vai arī piedāvāt apdrošināšanu, bet ar augstu pašrisku, piemēram, 1000 eiro. Ja pašrisks ir mazāks par 1000 eiro, tad tas būs uz paša apdrošināmā atbildību.
Runājot par mājokļu apdrošināšanu, ir svarīgi ievērot ugunsdrošības prasības, jo, ja tās netiek ievērotas, piemēram, netīrot skursteni, apdrošinātāji var samazināt atlīdzību.
- Cik Latvijā ir apdrošināšanas kompāniju, un kā izvēlēties sev piemērotāko?
- Latvijā ir apmēram desmit reģistrētas risku apdrošināšanas kompānijas. Tās apdrošina mājas, automašīnas, kravas transportlīdzekļus un citus līdzīgus objektus. Ir arī dzīvības apdrošinātāji – to ir seši, un šī apdrošināšana ir nedaudz sarežģītāka. Ir arī apdrošināšanas veidi, kas var būt gan riska apdrošināšanā, gan dzīvības apdrošināšanā, piemēram, veselības apdrošināšana un nelaimes gadījumu apdrošināšana.
Cilvēks vari lūgt piedāvājumus no vairākiem apdrošinātājiem, piemēram, no trim, un pēc tam salīdzināt viņu polises. Skaties, kurš piedāvājums tev šķiet izdevīgāks un loģiskāks. Ir svarīgi izvēlēties to, kas tev vislabāk atbilst. Reizēm izvēle var būt sarežģīta, jo apdrošinātāju ir daudz.
Kas jāņem vērā?
Latvijā var apdrošināt gan nekustamo īpašumu, gan transportlīdzekli pret dabas stihiju radītiem zaudējumiem (piemēram, vētru, krusu, plūdiem, zibeni). Tomēr ir svarīgi saprast, kādi riski ir iekļauti, kādi nav, un kā tas ietekmē cenu, var konstatēt, pārlapojot apdrošināšanas kompāniju piedāvājumus.
* Nekustamā īpašuma (māja/dzīvoklis) apdrošināšanas polise sedz zaudējumus, ko var radīt dabas stihijas (vētras, krusa, plūdi, negaisi, zibens), ugunsgrēki, ūdens noplūdes, zādzības un vandalismi (atkarībā no riska paketes), kā arī cita veida neparedzēti bojājumi.
Svarīgi ņemt vērā, ka seguma apjoms ir atkarīgs no konkrētās polises — daudzas apdrošināšanas kompānijas iekļauj dabas stihiju riskus automātiski, bet dažkārt tos jāpapildina vai jāprecizē. Polisēs ir vairāki nosacījumi: * Pašrisks – daļa no atlīdzības, ko sedz pats apdrošināmais (piemēram, procentos vai fiksēta summa). Jo zemāks pašrisks, jo dārgāka polise; * Seguma limits – summa, līdz kurai atlīdzība tiek maksāta; * Izņēmumi – bojājumi, kas radušies neuzmanības vai nolietojuma dēļ parasti nav segti. Polišu cenas ļoti atšķiras atkarībā no īpašuma veida, platības, vērtības un izvēlētajiem riskiem. Precīzais tarifs vienmēr tiek aprēķināts individuāli.
Jauns.lv internetā pieejamos kalkulatoros aprēķināja, cik pie dažādiem apdrošināšanas brokeriem varētu izmaksāt 150 kvadrātmetrus lielas tipiskas lauku dzīvojamās mājas apdrošināšana, kurā iekļauti arī dabas stihiju radītie riski. Rezultāts – no 225 līdz 780 eiro.
* Obligātā apdrošināšana (OCTA) transportlīdzekļiem nesedz bojājumus, ko radījušas dabas stihijas (piemēram, krusa vai vētras bojājumi). Lai segtu auto bojājumus, kas radušies no dabas stihijām, jānoslēdz KASKO apdrošināšana – tas ir papildu segums virs OCTA. KASKO sedz: * dabas stihiju bojājumus – krusas, vētras radīti bojājumi, * plūdu, zibens vai citu negadījumu bojājumus, * sadursmes, zādzības un citus riskus (atkarībā no līguma). Par konkrētu KASKO polises cenu parasti var uzzināt tikai, aprēķinot to ar kalkulatoru vai pie apdrošinātāja/brokeriem.
Jauns.lv internetā pieejamos kalkulatoros aprēķināja, cik pie dažādiem apdrošināšanas brokeriem varētu izmaksāt vieglās automašīnas KAKO apdrošināšana. Rezultāts – 600 – 2500 eiro.
Praktiski padomi: * Pārbaudi polisē iekļautos riskus – ne visas polisi automātiski sedz vienu un to pašu; * Izvērtē pašriskus – zemāks pašrisks parasti nozīmē augstāku prēmiju; * Salīdzini piedāvājumus – izmanto brokerus vai tiešsaistes kalkulatorus.