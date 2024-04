Būtiski apdrošināšanas knifi, ko noteikti der zināt

Nomājot automašīnu, nevajadzētu aizmirst apdrošināt nomas pašrisku, kas mēdz sasniegt vairākus tūkstošus eiro, lai gadījumā, ja piedzīvota ķibele ar nomas auto, to nevajadzētu segt no paša kabatas. Piemēram, izdevumus ne tikai par nomas automašīnas pašrisku, bet arī par to, ko nesedz nomas auto apdrošināšana – riepu, disku, spoguļu bojājumiem utt.