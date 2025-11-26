Iekšlietu ministrija skaidro, kādēļ daudzi nesaņēma šūnu apraides paziņojumu
Galvenais iemesls, kāpēc liela daļa Latvijas iedzīvotāju trešdien nesaņēma šūnu apraides paziņojumu savos viedtālruņos, ir saistīts ar viedtālruņu ražotāju uzstādījumiem, trešdien medijiem norādīja Iekšlietu ministrijas (IeM) Informācijas centrs.
Vēl daļai tas ir saistīts ar jaunāko atjauninājumu neveikšanu savos viedtālruņos vai novecojušu operētājsistēmu, kas ražotāja atjauninājumus vairs nesaņem.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) norādīja, ka šodien visā Latvijā veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas - trauksmes sirēnu iedarbināšanas un šūnu apraides paziņojuma izsūtīšanas - pārbaude. Jauns.lv vēstīja, ka daudzi bija neizpratnē, jo paziņojumu nebija saņēmuši.
Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā VUGD izvērtēja sirēnu tehnisko gatavību, darbības kvalitāti un to dzirdamību. No 159 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādāja visas. Piecas trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Kopumā Latvijā ir uzstādītas 164 trauksmes sirēnas.
Pirmo reizi kopā ar trauksmes sirēnu pārbaudi uz viedtālruņiem visā Latvijā tika nosūtīts šūnu apraides paziņojums. Šāda paziņojuma izsūtīšana ļāva pārbaudīt, vai šogad Latvijā ieviestā šūnu apraides sistēma darbojas bez tehniskiem traucējumiem. Lai gan testa vidē tika veiktas dažāda veida pārbaudes, tikai šūnu apraides paziņojuma nosūtīšana uz viedtālruņiem visā Latvijā ļāva pilnībā pārliecināties par sistēmas darbību.
Kā skaidro IeM Informācijas centrs, šūnu apraides paziņojuma saņemšana nav atkarīga tikai no sistēmas un mobilo sakaru operatoru infrastruktūras darbības, bet būtiska loma ir viedtālruņu operētājsistēmu izstrādātājiem un viedtālruņu ražotājiem, kas izvirzītās prasības par šūnu apraides paziņojuma atspoguļošanu viedtālruņos ievieš dzīvē.
"Pēc šī paziņojuma nosūtīšanas uzskatām, ka šūnu apraides sistēma darbojas sekmīgi, jo paziņojums no sistēmas tika izsūtīts un mobilo sakaru torņi to noraidīja. Mūsu mērķis šoreiz bija galvenokārt pārbaudīt centrālā risinājuma nevis gala iekārtu darbību, un rezultāts ir tāds, ka centrālais risinājums nostrādāja," norādīja IeM Informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns.
Pārbaude ļāva konstatēt, ka iOS operētājsistēmas lietotāji šūnu apraides paziņojumu lielākoties saņēma, savukārt liela daļa "Android" tālruņu lietotāju šo paziņojumu nesaņēma, jo, neskatoties uz VUGD noteiktajām prasībām, ne visi viedtālruņu ražotāji ir ieslēguši paziņojuma "Mācību brīdinājums" saņemšanu.
Līdz ar to galvenais iemesls, kāpēc liela daļa Latvijas iedzīvotāju šodien nesaņēma šūnu apraides paziņojumu savos viedtālruņos, ir saistīts ar viedtālruņu ražotāju uzstādījumiem. Vēl daļai iedzīvotāju tas ir saistīts ar jaunāko atjauninājumu neveikšanu savos viedtālruņos vai novecojušu operētājsistēmu, kas ražotāja atjauninājumus vairs nesaņem.
IeM Informācijas centrs tuvākajās dienās atkārtoti komunicēs ar "Apple" un "Google" par nepieciešamajiem šūnu apraides paziņojuma uzstādījumiem iOS un "Android" operētājsistēmām, lai nodrošinātu, ka visi šūnu apraides paziņojuma veidi viedtālruņos ir automātiski ieslēgti.
VUGD priekšnieks Mārtiņš Baltmanis norādīja, ka valsts agrīnās brīdināšanas sistēma sastāv no vairākiem rīkiem, ko iespējams izmantot atsevišķi vai kombinējot, piemēram, trauksmes sirēnām, informācijas pārraidīšanas Latvijas sabiedriskajos medijos. Lai arī šūnu apraides sistēma darbojas, vēl ir nepieciešams panākt, ka tā darbojas tā, kā valsts ir paredzējusi.
Sarkanā, oranžā un dzeltenā līmeņa brīdinājuma paziņojumi, kurus izmantos, lai brīdinātu iedzīvotājus par prognozējamu vai esošu apdraudējumu, ir automātiski ieslēgti gan iOS, gan "Android" lietotājiem. Šodien izmantotais mācību brīdinājuma paziņojums apdraudējuma situācijās netiks izmantots, norādīja Baltmanis.
Neskatoties uz konstatētajām darbības nepilnībām, pie kuru novēršanas darbs turpinās, VUGD sāks šīs sistēmas aktīvāku lietošanu, lai brīdinātu par ļoti sliktiem un bīstamiem laikapstākļiem un citiem apdraudējumiem, kas prasa nekavējošu iedzīvotāju rīcību.
VUGD reizi pusgadā veic agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudi, kas nepieciešama, lai pārliecinātos par agrīnās brīdināšanas sistēmas tehnisko gatavību - trauksmes sirēnu tehnisko stāvokli, iespējamiem bojājumiem vai traucējumiem sirēnu darbībā, kā arī noslēgto līgumu darbības izpildi starp VUGD un elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem, kas apdraudējuma gadījumā informē sabiedrību. Tā kā šogad Latvijā ieviesta šūnu apraide, kas ir daļa no agrīnās brīdināšanas sistēmas, arī šis rīks šodien tika pārbaudīts.
Trauksmes sirēnu uzdevums ir brīdināt iedzīvotājus dabas vai tehnogēnas katastrofas vai tās draudu gadījumā. Valstī šobrīd ir izvietotas 164 trauksmes sirēnas, līdz ar to tās nav dzirdamas visā valsts teritorijā. Ārkārtas gadījumos tiks izmantoti arī citi apziņošanas veidi, piemēram, informācijas nodošana pa skaļruņiem un operatīvo dienestu transportlīdzekļu skaņas sistēmu, apstaigājot mājokļus, kā arī ievietojot paziņojumu lietotnē "112 Latvija".
Latvijā šūnu apraide tika ieviesta šogad jūlijā.