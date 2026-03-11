Zviedrija aicina iedzīvotājus krāt pārtiku, degvielu un skaidru naudu
Zviedrija pastiprina gatavību iespējamām krīzes situācijām un konfliktiem, aicinot iedzīvotājus krāt pārtiku, degvielu un skaidru naudu.
Valdība piešķīrusi pašvaldībām 1,4 miljardus kronu (vairāk nekā 131 miljonu eiro) pilsoniskās aizsardzības un vietējās izturības stiprināšanai, ziņo civilās aizsardzības ministrs Karls Oskars Bohlins, kā vēsta "Novinite".
Saskaņā ar plānu trešdaļa finansējuma tiks izmantota aprīkojuma iegādei, piemēram, ģeneratoriem, vēl trešdaļa – pirmās nepieciešamības preču rezervju izveidei, bet pārējā summa – infrastruktūras izveidei drošām tikšanās vietām vietējiem līderiem stratēģiski svarīgajos rajonos.
Šī iniciatīva atspoguļo pieaugošās bažas par drošību pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā 2022. gadā un turpinājošajiem konfliktiem Tuvajos Austrumos. 2024. gadā valdība jau nosūtījusi visām mājsaimniecībām brošūras ar norādījumiem, kā sagatavoties elektroenerģijas atslēgšanai un cik daudz ūdens uzkrāt.
Civilās aizsardzības aģentūra (MCF) uzraudzīs materiālu iegādi un līdzekļu sadalījumu. Gandrīz 500 miljoni kronu (46,8 miljoni eiro) tiks piešķirti prioritārajiem pašvaldībām, kuru ir mazāk nekā 100.
Atsevišķi Zviedrijas Centrālā banka ieteikusi katram pieaugušajam turēt pie sevis vismaz 1000 kronu (aptuveni 94 eiro) skaidrā naudā, lai segtu pamata vajadzības gadījumā, ja digitālo maksājumu sistēmas nedarbosies.
Bohlins uzsvēra, ka valdībai jānodrošina ne tikai sagatavotība krīzēm, bet arī jāiemāca iedzīvotājiem samazināt viņu ievainojamību ārkārtas situācijās.