Tīrība pēc puķēm nesmaržo! Zinātnieces ieteikumi videi draudzīgai tīrīšanai
Mums dažkārt šķiet, ka māja ir tīra tikai tad, ja tā “kož degunā” vai smaržo pēc sintētiskām Alpu pļavām, taču realitātē sterilitāte, ko mēģinām panākt ar agresīvu sadzīves ķīmiju, ir nepieciešama tikai slimnīcās. Ikdienā mēs nereti pārcenšamies, neapzinoties, ka šie līdzekļi nepazūd līdz ar noskalošanu. Tie turpina cirkulēt gaisā, ko elpojam, un ūdenī, ko dzeram.
Neirozinātņu doktore un vides pētniece Ulla Mīlbreta uzskata, ka atgriešanās pie vienkāršības nav atkāpšanās, bet gan gudra izvēle savas un vides veselības vārdā. Viņa uzsver, ka dabīgie līdzekļi nav nekāds “vudu”, – tā ir tīra ķīmija. Soda ir bāze, etiķis ir skābe, un to savstarpējās reakcijas spēj paveikt teju visu to pašu, ko dārgie flakoni, tikai bez blakusparādībām. Galvenā atšķirība ir laiks – dabiskajiem līdzekļiem reizēm vajag mirkli ilgāk, lai “ievilktos”, taču tie neapdraud mūsu hormonālo sistēmu un nepaliek uz virtuves dēlīša kā neredzams toksisks slānis. Ulla atgādina: “Tīrīšana var būt process, kurā mēs nevis cīnāmies ar dabu, bet sadarbojamies ar to.”
Soda – virtuves universālais kareivis
Ja katliņš ir piededzis, nesteidzieties pēc kodīgiem līdzekļiem. Soda ir izcils abrazīvs materiāls. Sajauciet to ar pavisam nedaudz ūdens, līdz izveidojas pasta. Tā mehāniski un ķīmiski “izceļ” taukus un netīrumus. Ulla pati šo metodi izmanto ikdienā, jo tas ir droši gan mums pašiem, gan mūsu mājdzīvniekiem. Turklāt sodai piemīt brīnišķīga īpašība absorbēt nepatīkamos aromātus, nevis tos vienkārši nomākt.
Citronskābes maģija tējkannā
Mums dažkārt mēģina iestāstīt, ka aizkaļķojusies tējkanna ir jāmet ārā, bet tās ir muļķības. Citronskābe ar kaļķakmeni reaģē acumirklī. Uzvārot ūdeni ar citronskābi, var burtiski redzēt, kā nogulsnes pazūd. Tas ir lēti, efektīvi un daudz patīkamāk par etiķa asajiem tvaikiem, kas var kairināt elpceļus.
Smarža nav tīrības rādītājs
Lielākā daļa sintētisko smaržvielu satur ftalātus, lai aromāts būtu noturīgs. Taču ftalāti ir viltīgi savienojumi, kas organismā imitē hormonus un var radīt nopietnus traucējumus. Āda ir mūsu lielākais orgāns, un viss, ko mēs ar spēcīgiem mīkstinātājiem “iemazgājam” drēbēs, caur porām nonāk mūsu organismā. Ja gribas svaigumu, izvēlieties produktus ar ekoenzīmiem vai pavisam nelielu devu dabīgo ēterisko eļļu.
Bīstamie gaisa atsvaidzinātāji
Sintētiskie aerosoli telpā var radīt pat bīstamāku vidi nekā paši netīrumi. Ulla skaidro, ka reakcijā ar vidē esošajām vielām gaisā var rasties formaldehīds, ko, kā zināms, izmanto nelaiķu iebalzamēšanai. Viņa aicina aizdomāties – vai tiešām mēs vēlamies ieelpot kaut ko tādu, kas paredzēts audu fiksēšanai pēc nāves? Ja nepieciešams ātri likvidēt smaku tualetē, noder senā somu metode – aizdedzināts sērkociņš. Savukārt ledusskapī vai istabā smakas lieliski “izķer” vienkāršs trauciņš ar kafijas biezumiem vai sodu.
Etiķešu noslēpums
Neļaujiet sevi apmānīt ar skaistiem uzrakstiem bez seguma “natural” vai “eko”. Patiesu drošību garantē oficiālie eko sertifikāti un logo. Ja uz pudeles redzat korozijas simbolu vai vairāk par vienu izsaukuma zīmi, ziniet – tas ir trieciens videi. Izmantojiet mūsdienu iespējas, piemēram, mākslīgo intelektu, lai ātri atšifrētu nesaprotamus ķīmiskos terminus uz iepakojuma. Ulla Mīlbreta atgādina, ka pāreja uz eko alternatīvām nav tikai trends – tā ir domāšana par sevi un saviem mīļajiem ilgtermiņā.
Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu.