"Hotspur" jau 17. minūtē maina vārtsargu sakāvē pret "Atletico", "Bayern" izrēķinās ar "Atalanta", "Barcelona" izrauj neizšķirtu Ņūkāslā UEFA Čempionu līgas astotdaļfinālā
Kaut kas no hokeja otrdien notika UEFA Čempionu līgas astotdaļfināla pirmajā spēlē Madridē, kur Anglijas premjerlīgā uz izkrišanas naža asmens balansējošā Totenhemas "Hotspur" jau 17. minūtē bija spiesta nomainīt vārtsargu, kad jaunais čehu vārtsargs Antonīns Kinskis bija ielaidis trešos vārtus spēlē pret "Atletico". Nomaiņa viesus neglāba, un madridieši svinēja pārliecinošu uzvaru ar 5:2 (4:1).
Madridieši jau pirmajās 22 spēles minūtēs guva četrus vārtus, precīziem esot Markusam Jorentem, Antuānam Grīzmanam, Huljanam Alvaresam un Robinam Lenormānam. Aptuveni četras minūtes pēc ceturtajiem ielaistajiem vārtiem "Hotspur" labā vārtus guva Pedro Porro.
Otrajā puslaikā pēc spēlētām desmit minūtēm 5:1 panāca Alvaress, bet nepilnas 15 minūtes līdz pamatlaika beigām "Atletico" kļūdu saspēlē izmantoja Dominiks Solanke, kurš raidīja bumbu pēc tam mājinieku vārtos.
Savukārt Minhenes "Bayern" viesos ar 6:1 (3:0) izrēķinājās ar Bergāmo "Atalanta". Minhenes komandu 12. minūtē vadībā izvirzīja Josips Stanišičs, bet puslaika turpinājumā vēl mājinieku vārtos bumbu raidīja Maikls Olisē un Seržs Gnabrī, panākot 3:0. Otrajā puslaikā Bergāmo komandas vārtsargu pārspēja Nikolass Džeksons, Olisē un Džamals Musiala, bet kompensācijas laikā vienīgos mājinieku vārtus guva Mario Pasaličs.
Vēl "Barcelona" viesos ar 1:1 (0:0) cīnījās neizšķirti ar Ņūkāslas "United". Mājiniekus 86. minūtē vadībā izvirzīja Hārvijs Bārnss, taču kompensācijas laikā barselonieši tika pie 11 metru soda sitiena, kuru precīzi izpildīja Lamins Jamals, izlīdzinot rezultātu.
Jau ziņots, ka Stambulas "Galatasaray" savā laukumā ar 1:0 pārspēja Anglijas premjerlīgas komandu "Liverpool".
Ceturtdaļfinālā iekļūs uzvarētāja divu maču summā. Atbildes spēles paredzētas nākamnedēļ.
Formātā, kas tika ieviests pagājušajā sezonā, astoņas labākās grupas komandas iekļuva astotdaļfinālā, kur tām pievienosies uzvarētājas izslēgšanas spēlēs, kurās piedalīsies grupā 9.-24. vietu ieņēmušās komandas. Abas finālistes sacensību laikā aizvadīs 15 spēles, bet 25.-36. vietas ieguvējas komandas spēlēs tikai astoņas spēles.
Sacensību fināls maijā notiks Budapeštā. Pagājušajā sezonā Čempionu līgas finālā Minhenē PSG ar 5:0 sagrāva Milānas "Inter".