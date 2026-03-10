Egle kuriozi iemet Čehijas ekstralīgas izslēgšanas spēlē, arī Mamčičs gūst vārtus
Latvijas hokejisti Haralds Egle un Roberts Mamčics otrdien Čehijas ekstralīgas mačā guva vārtus un palīdzēja Karlovi Varu "Energie" izslēgšanas spēles tikt pie otrās uzvaras.
🏒 Haralds Egle gūst kuriozus vārtus no aizvārtes @hokejkv pic.twitter.com/EoojFxKghr— Rems Ratņikovs (@HKJ_Apskatnieks) March 10, 2026
Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā Egles, Mamčica un Jāņa Jaka pārstāvētā "Energie" mājās ar 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) pārspēja Ralfa Freiberga pārstāvēto Vītkovices "Ridera". Sērijā līdz trīs uzvarām ar 2-0 vadībā ir "Energie".
Egle tika pie rezultatīvas piespēles mājinieku pirmajos vārtos, kā arī guva trešos vārtus, otrā perioda ievadā panākot 3:0, bet Mamčics izcēlās ar precīzu metienu trešajā trešdaļā.
Egle spēlēja 14 minūtes, kuru laikā vienu reizi meta pa vārtiem un uzvarēja trijos no desmit iemetieniem, iekrājot neitrālu lietderības koeficientu.
Mamčics uz ledus bija nepilnas 19 minūtes un izcēlās ar trīs metieniem, diviem spēka paņēmieniem, divu minūšu noraidījumu un diviem bloķētiem metieniem, noslēdzot maču ar pozitīvu lietderības koeficientu +1.
Viesu rindās Freibergs uz ledus pavadītajās 15 minūtēs tika pie divu minūšu noraidījuma un iekrāja negatīvu lietderības koeficientu -1.
Citā spēlē Renāra Krastenberga pārstāvētā "Olomouc" viesos ar 2:3 (0:1, 1:2, 0:0, 0:1) pagarinājumā piekāpās Tršinecas "Ocelarzi". Pēc divām spēlēm Olomoucas komanda sērijā zaudē ar 0-2.
Krastenbergs otrās trešdaļas izskaņā guva vārtus, panākot 2:2. Viņš šajā mačā uz ledus pavadītajā teju 15 minūtēs vienu reizi meta pa vārtiem, uzvarēja vienā no trijiem iemetieniem un tika pie pozitīva lietderības koeficienta +1.
Savukārt Mārtiņš Dzierkals un Prāgas "Sparta" mājās ar 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Kladno "Rytiri" un sērijā panāca neizšķirtu 1-1.
Pēc pamatturnīra ceturtdaļfinālā vietu uzreiz nodrošināja Kristiāna Rubīna pārstāvētā Plzeņas "Skoda" un Kristapa Zīles pārstāvētā Liberecas "Bili Tygrzi".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Brno "Kometa" komanda.