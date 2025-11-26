Iedzīvotāji sociālajos tīklos šūmējas par to, ka nav saņēmuši šūnu apraides ziņojumu pirms sirēnu pārbaudes
Vairāki iedzīvotāji sociālajos tīklos šūmējas par to, ka nav saņēmuši šūnu apraides ziņojumu pirms sirēnu pārbaudēm pilsētās.
"Tauksmes sirēna Katlakalnā ļoti labi skan, bet šūnu apraides paziņojumu par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu gan nesaņēmu, kaut gan bija rakstīts, ka būs. Jācer, ka dzīves laikā būs jāizbauda tikai šādi gadījumi," vietnē "X" pauž Zigmunds. Žurnāliste Elita Veidemane piebilst, ka "Jūrmalā, dzīvojot Vateros, nekādas trauksmes sirēnas nav dzirdējusi un un arī nekādu šūnu apraidi nesaņēma".
"Šūnu apraide izgāzās? Nevienu paziņojumu uz mobilo tālruni nesaņēmu," skarbāks savā viedoklī ir Dzintars. Vēl kāds smejot nosaka, ka "šūnu apraide glābs tikai aifounu īpašniekus". Bet Sarmīte smejot nosaka, ka "viņai ir trīs telefoni un divas planšetes, bet ne uz vienu viedierīci šūnapraide nenotika". "Kāpēc tā? Citiem pat kafijas automātos pienāca paziņojumi," ironiski nosaka sieviete.
Tikmēr vairāki norāda, ka viņiem viss esot bijis kārtībā ar paziņojumiem, tomēr viņi nesesot pienācīgi dzirdējuši pašu trauksmes signālu. "Priekuļos nedzirdēju," norada Sintija. Valters norāda, ka Juglā viņa mammai ir māja ar plastikāta logiem un signāls esot bijis pieticīgi kluss. Arī Gints piebilst, ka "sirēna bijusi ļoti klusa".
Netrūkst arī tādu, kuri uzteica trauksmes signāla darbību. Liepājnieks Aigars norāda, ka "viņa klusajā nomalē trauksmes sirēnas bija dzirdamas pat ļoti labi", Pēteris pauž, ka "tās gaudoja godam" un arī Edgars piebilst, ka tās "sirsnīgi gaudoja".
Nepieciešami tālruņa atjauninājumi
Iepriekš Iekšlietu ministrijas informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns "Latvijas Radio" raidījumā "Digitālās brokastis" norādīja, ka šūnu apraides ziņa netiek saņemta, ja "cilvēks neatrodas konkrētajā zonā vai arī nav atjauninājis tālruni".
"Pati šūnu apraide kā tehnoloģija nav nekas jauns, tā ir aprobēta jau gadus 15. Tātad, ja tālrunis ir 15 gadus vecs vai jaunāks, ar augstu varbūtību paziņojums attēlosies," norādīja Dzērvāns.
Tikmēr medijs "Lsm" norādīja, ka "to, vai brīdinājums tiks saņemts, nosaka tālruņa ražotājs". "Ja tas ir paredzējis šādu funkcionalitāti, tad tā nostrādās. Ja tālrunī šādas funkcionalitātes nav un tāda nemaz nav paredzēta ražošanas brīdī, brīdinājumu saņemt nebūs iespējams."
Kā Jauns.lv skaidro Iekšlietu ministrija, šodien plkst.15.30 Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, VUGD vadītājs Mārtiņš Baltmanis un IeM informācijas centra priekšnieks Āris Dzērvāns preses konferencē skaidros kā aizritēja trauksmes signālu pārbaude un kādi uzlabojumi nepieciešami.