Ogres pusē notikusi traģiska avārija, kas laupījusi kādas sievietes dzīvību
Ogres novadā pie Ķeipenes uz autoceļa Rīga-Ērgļi (P4) frontāli sadūrušās divas vieglās automašīnas. Avārijā dzīvību zaudējusi kāda sieviete, bet trīs cilvēki guvuši ievainojumus.
Valsts policijā ziņo, ka sadursme notikusi ap plkst. 10.40. Kā ziņo "Degpunktā", negadījumā bojā gājusi avārijā iesaistītā “Hyundai” automobiļa pasažiere, kas trieciena rezultātā tika izsviesta pa auto aizmugurējo logu.
Notikuma vietā turpina darbu atbildīgie dienesti un patlaban satiksme ceļa posmā ir daļēji ierobežota. Nepieciešamības gadījumā apbraukšana iespējama pa autoceļiem Garkalne-Alauksts (P3), Inciems-Sigulda-Ķegums (P8) un Augšlīgatne-Skrīveri (P32), platformā "X" vēsta VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).
‼️⛔️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz a/c Rīga–Ērgļi (P4, ~66.7 km, pie Ķeipenes). Satiksme blokēta. Apbraukšana iespējama pa a/c Garkalne–Alauksts(P3), a/c Inciems–Sigulda–Ķegums(P8) un a/c Augšlīgatne–Skrīveri(P32), informē @Valsts_policija pic.twitter.com/x7aVXEfZe8— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) December 29, 2025