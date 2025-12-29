Kurzemei tuvojas sniega vētra - sniega sega var sasniegt 20 centimetru biezumu
Sinoptiķi brīdina, ka Kurzemei tuvojas sniega vētra, kas var atnest spēcīgu snigšanu, vēja brāzmas un pērkona negaisu.
Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs visā Kurzemē un daļā Zemgales un Vidzemes izsludinājis dzelteno laikapstākļu brīdinājumu, kas būs spēkā no šodienas plkst. 16.00 līdz pusnaktij, bet otrdien saglabāsies Latvijas piekrastes rajonos.
Sinoptiķi brīdina, ka pirmdienas vakarā daudzviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā snigs stipri, bet visnegantākie nokrišņi gaidāmi Kurzemes rietumos. Otrdien Dienvidkurzemes piekrastē iespējama aptuveni 20 centimetrus bieza sniega sega un dziļākas kupenas.
Kurzemes rietumkrastā gaidāms arī pērkona negaiss un sniega vētra - ziemeļu, ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās var sasniegt 24-29 metrus sekundē.
Savukārt no Rīgas līča nākoši sniega mākoņi stiprus nokrišņus otrdien sagādās vietām galvaspilsētas reģionā, Zemgalē un Kurzemes austrumos. Arī šajos mākoņos iespējami daži pērkondārdi.
Mazāk spēcīga snigšana otrdien gaidāma arī citviet Latvijā, daudzviet starp mākoņiem uzspīdēs saule. Austrumu novados pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš, pārējā valstī tas būs brāzmaināks. Gaisa temperatūra naktī un no rīta pazemināsies līdz -2..-8 grādiem, daļā piekrastes tā svārstīsies ap nulli. Maksimālā temperatūra dienā būs 0..-5 grādi.
Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem snigs un putinās, iespējams spēcīgs sniegputenis. Pūtīs brāzmains ziemeļu vējš, pilsētas ziemeļos gaidāmas brāzmas līdz 18 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..-3 grādi.