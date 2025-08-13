Draugi, tuvinieki un mūzikas cienītāji atvadās no "Pērkona" līdera Jura Kulakova. 17.02.2024.
"Pērkons" mudina izveidot piemiņas vietu Jurim Kulakovam
Leģendārais komponists Juris Kulakovs atdusas savā dzimtajā pusē – Līvānu pilsētas jaunajos kapos līdzās vecākiem. Un grupa "Pērkons" ierosina Līvānos vēl izveidot mūziķim interaktīvu piemiņas vietu.
Izcilais mūziķis Juris Kulakovs aizgāja mūžībā 2024. gada februārī. Pēc atvadu ceremonijas Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā pēdējā gaitā komponists devās uz savu dzimto pusi – Līvāniem, kur tika guldīts zemes klēpī līdzās saviem vecākiem – tēvam Vladimiram un mammai Veronikai.
Kā lūkojis žurnāls "Kas Jauns", Kulakovu dzimtas kapi skaisti sakopti – izrotāti ar maigi rozā astilbēm un balto hortenziju ziediem. Uz Jura Kulakova kapa iestādīta balta solēnija. Vietējie Līvānu ļaudis zina stāstīt, ka par Kulakovu kapiem rūpējas Jura Kulakova māsa pedagoģe Maija Kulakova, kas mantojusi dzimtas mājas un turpina tajās saimniekot. Vietējie iedzīvotāji spilgti atceras komponistu, kad viņš uz dzimtajiem Līvāniem savulaik braucis atpūsties, iedvesmoties un komponējis skaistus skaņdarbus. Viņš esot ļoti mīlējis un lepojies ar šo vietu. Ne velti Kulakovs ir arī Līvānu goda pilsonis, par ko liecina arī viņa portrets, kas rotā Līvānu novada domes deputātu sēžu zāli.
Grupas "Pērkons" mūziķis Juris Sējāns sarunā ar "Kas Jauns" izsaka cerību, ka tuvākajā nākotnē Līvānos varētu tapt interaktīva piemiņas vieta Jurim Kulakovam – visas cerības esot uz jaunievēlētā Līvānu novada domes priekšsēdētāja Dāvida Rubena atbalstu šādas idejas īstenošanai. “Tajā vietā, kur Juris atdusas, jau ir piemineklis Kulakovu dzimtai. Juris ir tik liela personība! Viņš ir Līvānu goda pilsonis, Līvānu himnas autors, vienmēr izcēla savu dzimto vietu. Tā kā Līvāni ir tāda garāka pilsēta, kurai iet cauri galvenais ceļš, būtu jauki, ja kaut kur tā malā būtu Jura piemiņas stūris, kur cilvēki varētu apstāties, padomāt, pieminēt. Man ļoti patīk Kuldīgas variants, kur aktierim Ēvaldam Valteram ir izveidots soliņš, uz kura pats sēž. Tu apsēdies un it kā sarunājies ar aktieri. Kāpēc ko līdzīgu nevarētu izveidot Jurim? Piemēram, Liepājā ir "Līvu" koks, kur visu laiku klusināti skan "Līvu "dziesmas.”
Jura Kulakova piemiņas koncerts "Sirds kā pērkondārds" (2024. gada 14. maijā)
