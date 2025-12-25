Vai tiešām promenāde pie Mūkusalas ir gatava atklāšanai? Jaunās fotogrāfijas raisa neizpratni
Pēc divus gadus ilgiem būvdarbiem un 20,8 miljonu eiro investīcijām Rīgas varas iestādes svinīgi paziņoja par Mūkusalas ielas promenādes rekonstrukcijas pabeigšanu. Tomēr uz vietas uzņemtās fotogrāfijas liek šaubīties, vai darbi patiešām ir veikti pilnā apjomā.
Saskaņā ar pilsētas varas iestāžu paziņojumiem 2,3 kilometru garais promenādes posms ir pārvērsts par mūsdienīgu, sakārtotu pilsētas telpu, kas varētu kļūt par jaunu Rīgas "vizītkarti". 22. decembrī promenāde nodota ekspluatācijā, savukārt svinīgā atklāšana plānota 9. janvārī.
Pašvaldība ziņo par apjomīgu darbu veikšanu: promenādes pamatu nostiprināšanu, hidrotehnisko būvju atjaunošanu, inženierkomunikāciju rekonstrukciju un energoefektīvas apgaismojuma uzstādīšanu. Īpaši tiek uzsvērta rūpes par pilsētas vēsturiskās arhitektūras saglabāšanu un vēsturisko apdares materiālu izmantošanu.
Mūkusalas ielas krasta promenāde
Tomēr realitāte izskatās mazāk spoži. Aculiecinieku uzņemtajās fotogrāfijās skaidri redzams, ka promenādes posms pie AB dambja ir bēdīgā stāvoklī. Sienas apdare ir bojāta, redzami sabrukuma un netīrības pēdas, un šī posma kopskats spēcīgi kontrastē ar deklarēto "mūsdienīgo, sakārtoto telpu".
Situāciju padara īpaši problemātisku fakts, ka šis bojātais posms ir labi redzams no Akmens tilta, viena no galvenajām pilsētas transporta artērijām. Tas nozīmē, ka tūkstošiem rīdzinieku un galvaspilsētas viesu katru dienu vēros nepievilcīgu nepabeigta remonta skatu.