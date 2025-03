Juris Kulakovs savulaik bildinājis Ievu Akurateri. Ko viņa atbildēja?

Kāds Juris Kulakovs bija kā tētis? “Ļoti mīlošs. Viņam bija sava īpašā mīlestības valoda. Tētis savu tēva mīlestību pauda tajās valodās, kas viņam bija tuvas, – ar dāvanām un kvalitatīvi kopā pavadītu laiku. Patiesībā kā tētis viņš bija ļoti konservatīvs un pat stingrs. Pārsteidzoši, vai ne! Bet viņa dzīves uztvere balstījās uz klasiskajām vērtībām, klasisku ģimenes modeli. Viņš tomēr izauga klasiskā ģimenē ar abiem vecākiem un māsu, un tas viņam gāja līdzi, neraugoties uz viņa publisko tēlu, to, kādu mēs visi viņu pazīstam. Piemēram, atceros, pirms miega viņš pie gultas man lasīja grāmatas. Taču ne jau bērnu pasakas! Bet gan kaut vai Trīs vīri laivā – tā bija mana viena no mīļākajām grāmatām, kad man bija pieci gadi. Kad jau biju pusaudžu gados, viņš reizēm mani veda uz ballītēm pie maniem draugiem un vienmēr piekodināja – ne vairāk kā vienu glāzīti! Un to es arī godīgi ievēroju. Viņš man patiešām iemācīja morāles pamatvērtības, līdz ar to man nebija problēmu ar uzvedību pusaudžu gados, netērēju laiku uz muļķībām,” atceras Justīne, uzsverot, ka Kulakovs bija arī ļoti mīlošs vecaistēvs viņas bērniem: “Viņam ļoti tuva bija franču kultūra, mans vīrs ir francūzis, tāpēc ar mazbērniem varēja runāt gan latviski, gan franciski. Viņi ļoti labi sapratās, viņiem bija pat izveidojusies sava īpašā saziņas valoda! Bērni viņu sauca par Opapā, viņš visādi rotaļājās un bērnišķīgi izdarījās.”