Donalda un Melānijas Trampu Ziemassvētku foto izpelnās skarbu kritiku
Baltais nams prezentēja tradicionālo Ziemassvētku apsveikuma kartīti ar Donaldu un Melāniju Trampiem. Fotogrāfijā ASV prezidents un pirmā lēdija pozē sadevušies rokās (kas notiek visai reti).
55 gadus vecā Melānija fotosesijai izvēlējās slēgtu, garu melnu kleitu, papildinot tēlu ar pērļu auskariem un briljanta rokassprādzi.
79 gadus vecais Donalds bija ģērbies klasiskā melnā smokā ar tauriņu. Tomēr komentētāji zem publikācijas norādīja, ka pāra sejas izteiksmes acīmredzami nerada svētku noskaņu, un kopumā viņi izskatās tā, "it kā gatavotos bērēm".
"Tas ir sasodīti depresīvi," rakstīja lietotāji. Iepriekš Melānija Ziemassvētku pasākumos Baltajā namā demonstrēja iespaidīgus tērpus.
Atgādinām, ka slovēņu modele Melānija Trampa (dzimusi Knausa) un Donalds Tramps apprecējās 2005. gadā Palmbīčā. Pārim ir 19 gadus vecs dēls Barons. No iepriekšējām laulībām Donaldam ir vēl četri bērni. Šā gada sākumā viņš otro reizi kļuva par ASV prezidentu.