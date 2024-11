Nauris Puntulis grupā "Pērkons" stājas Jura Kulakova vietā

Un kas tad viņu vairāk piesaista – politiskā vai muzikālā skatuve? “To nevar atdalīt, jo man tās abas daudzus gadus bija mijiedarbībā. Lai gan esmu bijis gan Rīgas domē, gan Saeimā, gan Ministru kabinetā, vienalga sevi neuzdrošinos saukt par politiķi. Esmu politiski aktīvs cilvēks, un tas ir veids, kā realizēju savu pilsonisko stāju, savu attieksmi pret valsti, mūsu tradīcijām un vērtībām. Tas ir, kā ļoti precīzi dzied Renārs Kaupers: “Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās, un es zinu – neviens manā vietā to nedziedās”. Tas ir tas, kāpēc esmu politikā,” nosaka deputāts.