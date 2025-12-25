Melnkalnē atvaļinājuma laikā traģiski gājis bojā vācu sportists; smagi ievainotā sieva bezpalīdzīgi vēroja notiekošo
Traģisks incidents ar pacēlāju Melnkalnē prasījis bijušā vācu futbolista Sebastiana Hērntera dzīvību.
Negadījumā smagi cietusi sportista sieva. 34 gadus vecais aizsargs nogāzās no 70 metru liela augstuma slēpošanas kūrortā netālu no Žabljakas, kad pacēlājs, uz kura viņš atradās kopā ar sievu, pēkšņi atdalījās no troses un triecās pret aizmugurējo sēdekli.
Sieva bija notikušā aculieciniece, kā arī pati guva smagas traumas. Šausminošās ainas, ko aprakstījuši liecinieki, liecina, ka 30 gadus vecā sieva bezpalīdzīgi vēroja, kā viņas vīrs krīt. Viņa palika iesprostota pacēlājā ar salauztu kāju vairākas stundas, līdz glābēji spēja viņu droši nogādāt zemē. Vēlāk viņa tika ievietota slimnīcā.
Kļūmes dēļ vismaz trīs citi tūristi palika iesprostoti augstu virs zemes, karājoties savos sēdekļos vairākas stundas, kamēr avārijas dienesti strādāja, lai viņus izglābtu. Melnkalnes varas iestādes ir apturējušas pacēlāja darbību, kamēr tiek veikta pilna izmeklēšana par katastrofālo darbības traucējumu cēloni.
🚨 German footballer Sebastian Hertner dies after falling 70 meters from a chairlift during a ski holiday in Montenegro.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 24, 2025
· Sebastian Hertner, 34, fell about 70 meters when a chairlift he was riding at the Savin Kuk ski resort in northern Montenegro suddenly detached, causing him… pic.twitter.com/go1E9amnhQ
Hērnters izveidoja stabilu karjeru Vācijas futbola zemākajās līgās. Aizsargs spēlēja respektētos otrās līgas klubos, tostarp "TSV 1860" Minhenē, "Erzgebirge Aue" un "SV Darmstadt 98", pirms kļuva par "ETSV Hamburg" kapteini Oberligā, Vācijas piektajā līgā.
Jaunatnes karjeras laikā viņš pārstāvēja Vāciju U-18 un U-19 izlasēs, spēlējot kopā ar nākamo 2014. gada Pasaules kausa uzvarētāju Kristofu Krameru.
Futbola pasaule sēro
"ETSV Hamburg" savā "Instagram" kontā publicēja emocionālu piemiņas ierakstu: "Ar lielām skumjām paziņojam, ka mūsu kapteinis Sebastians Hērnters gājis bojā traģiskā negadījumā atvaļinājuma laikā. Mēs esam šokēti un ļoti bēdīgi. Mūsu dziļākās līdzjūtības viņa ģimenei un tuviniekiem."