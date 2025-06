Pašvaldību vēlēšanu saraksti valstspilsētās: Rīga, Daugavpils, Jelgava, Jūrmala, Liepāja, Rēzekne, Ventspils

Kāds saraksts ir īpatnējs ar to, ka tajā startē tikai viens kandidāts, kurš sapņo par helikopteru satiksmes attīstīšanu Latvijas galvaspilsētā. Ir arī liste, kura sastāv tikai un vienīgi no dāmām. Ir kas konsekventi iestājas par latvisku Rīgu, kā arī tādi, kuri grib atpakaļ uzsliet padomju laika “okupekļus”. Kāds arī vēlas apkārt Vecrīgai rakt tuneļus, pa vilciena sliedēm palaist tramvaju, aizliegt geju parādes un ieviest bezmaksas sabiedrisko transportu. Tā kā šajās pašvaldības vēlēšanās ir par ko balsot, atliek vien izvēlēties. Par iekļūšanu Rīgas Rātsnamā notiek sīva cīņa starp 740 kandidātiem no 16 sarakstiem.