Liepājas domes deputātu kandidāti: kultūristi, aktieri, “krievu pasaules” cēlāji un sievietes sapnis

* Kustības “Par!” Liepājas priekšvēlēšanu programma uz pārējo ne tikai Liepājā, bet arī citās pašvaldībās iesniegto dokumentu fona izceļas ar savu radošumu, jo tā uzrakstīta inovatīvi – kā jautājumu/atbilžu eseja par Liepājas sapņiem. Iespējams, tas saistīts ar to, ka listē ir virkne kultūras cilvēku. Piemēram, mēra amata kandidāte no Velnciema Dace Bluķe pauž: “Kā būtu, ja Liepāju vadītu sieviete un, ja mērs pats pilsētā arī dzīvotu? Kāpēc pašvaldības iestādes lielākoties vada vienas partijas biedri? Kāpēc jālaužas cauri īstajiem cilvēkiem, lai ietekmētu lēmumus? Kāpēc Liepājā nav iedzīvotāju padomes? Kāpēc domniekiem bail no aktīviem pilsētniekiem? Kāpēc būvniecības iepirkumos uzvar vieni un tie paši? Kāpēc pilsētu labiekārto vieni un tie paši uzņēmumi? Kāpēc grib būvēt amonjaka rūpnīcu blakus skolai un dzīvojamam rajonam? Vai domē vajadzīga Reliģisko lietu komisija, kas tērē 48 000 eiro gadā? Kāpēc jāmaksā suņu turēšanas nodeva, ja nav kur dzīvnieku apglabāt? Kāpēc avīzi “Katram Liepājniekam” met manā pastkastītē, ja to nevēlos?”. Saraksta līdere ir bijusī Liepājas Simfoniskā orķestra izpilddirektore, Latvijas Komponistu savienības valdes priekšsēdētāja, tagad pilsētas domniece un Latvijas komponistu savienības padomes locekle Dace Bluķe, otrais – mākslinieks, Latvijas Mākslas akadēmijas docents Egons Peršēvics, bet trešā – kafejnīcas “Love” vadītāja Tesa Vermahere.