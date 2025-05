Rēzeknes pilsētas domes deputātu kandidāti: “kapisti”, Bartaševiča gāzēji un latgalisma stiprinātāji

Pērnā gada 20. jūnijā Saeima pieņēma lēmumu par Rēzeknes domes pagaidu administrācijas izveidošanu, jo valdība bija pieņēmusi lēmumu atlaist Rēzeknes domi par rupjiem budžetu un finanšu pārkāpumiem un naudas izsaimniekošanu. Līdz ar to no “Saskaņas” aizmukušais un gāztais pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs nodibināja savu partiju “Kopā Latvijai”, ar kuru nu atkal kandidē uz vietu Rēzeknes domē. Tagad jautājums, vai viņam tas izdosies? Rēzeknes pilsētas domē jāievēl 13 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 133 no desmit sarakstiem. No Zaļo un zemnieku savienības, Nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, “Saskaņas", “Latvija pirmajā vietā”/“Kopā Latvijai”, kā Latvijas Zaļās partijas/Latvijas Reģionu apvienība/Jaunā konservatīvās partijas sarakstiem uz vietu Rēzeknes domē startē maksimāli pieļaujamais deputātu skaits – 16, bet Latvijas Krievu savienība piedāvā tikai četrus uzvārdus.