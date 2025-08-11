"Tu sīkais pir*eli!" Aizvainotais Dāvids Krūmiņš parāda Annas Lieckalniņas rupjības; terapeite atbildi parādā nepaliek
Pamatīgs skandāls izcēlies starp diplomēto teoloģi, savulaik populāro televīzijas personību Annu Lieckalniņu un digitālā satura veidotāju Dāvidu Krūmiņu.
Strīds starp abiem aizsācies pēc tam, kad Anna Lieckalniņas televīzijas raidījumā "Aina studijā!" izteicās par Dāvida Krūmiņa attiecībām ar viņa jaunākās meitas mammu Arnitu Oliņu. Tas blogeri pamatīgi aizskāris.
Raidījumā Anna komentēja video ar Arnitas uzbrukumu Dāvidam, speciāliste atzina, ka militārā vide var būt psiholoģiski deformējoša, un retoriski jautāja, kas Dāvida dzīvē varētu būt veicinājis šādu situāciju. Tas ļoti sadusmojis Dāvidu, kurš soctīklos publicētā video nosauca Annu par pilnībā nekompetentu, draudot atmaskot viņas pašas privāto dzīvi.
Drīz pēc tam Dāvids soctīklā "X" publicēja video, kurā Anna redzama publiskā pasākumā ar glāzi rokās runājam necenzētiem vārdiem: "Tu sīkais pirdeli, sū*s, tūlīt izlidosi no šejienes ārā," dzirdams video.
Video kadros tāpat Anna norāda, ka viņai nebūt nav kauns par savu uzvedību. Pēc šī video parādīšanās publiskajā video, pie Dāvida ar paziņojumu vērsās arī pati Anna: "Tā kā šis ir otrais uzbrukums pēc kārtas, juristi man iesaka kaut kā reaģēt."
"Šie varmākas kaut ko izdara un tad parāda otra cilvēka reakciju. Šajā gadījumā esmu nonākusi kaut kādu TV šovu dalībnieku virpulī. Acīmredzot, nav kaut kas psiholoģiski sakārtots galvā. Un kaut kāds mobings pret mani tiek izvērsts."
Anna atzīst, ka satikusi Dāvidu "Kurlandē", kur pateikusi, ko par viņu domā. "Jā, terapeits var būt gan jauks, gan arī pateikt kādu lamu vārdu. Tas, ko es saku, to es arī tiešām domāju."
Komentāru sadaļā cilvēki par notikušo pauž dažādus viedokļus:
- "Dzirdējām, cik tu skaisti runāji..."
- "Tu esi ļoti skaista sieviete."
- "Pēc komentāriem izskatās, ka visi pārējie latvieši reaģētu ar mīļvārdiņiem, bez agresijas. Nekas, ka no pašu komentāriem nāk agresija."
- "Sastrādāts, kas sastrādāts, nav jēga vairs attaisnoties, visi jau dzirdēja, vienkārši atvainoties vajag, nevis runāt par citiem."
- "Morāles normas ir nelamāties. Bez lamāšanas var pateikt vairāk, bet tam vajadzīga ir inteliģence, ar izglītību vien ir par maz."
- "Man šķiet, ka visus šokē reaģēšana. Ne tas, ka tikāt "izvesta", bet - kā to izdarījāt. Rupji vārdi, agresija..."
- "Dāvids Kurlandā bij ļoti pozitīvs un smaidīgs ar savu meiteni."
- "Turies! Tu tiksi galā."