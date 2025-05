Daugavpils domes deputātu kandidāti: operdziedātāja, Elksniņa sarāvēji un atpūtas stūrīši

* Daugavpilī kopīgu sarakstu izveidojusi “Latvija pirmajā vietā” (LPP) un Latgales partija, kuras viens no līdzpriekšsēdētājiem ir kādreizējais Saeimas deputāts un Daugavpils mērs Jānis Lāčplēsis. Šī partiju divsavienība nacionālā līmenī ir visnotaļ dīvaina, ja ņem vērā to, ka “Jaunā vienotība”, kura pērn noslēgusi sadarbības līgumu ar Latgales partiju, Rīgā ir novilkusi sarkano līniju - nekādā gadījumā nesadarboties koalīcijā ar LPP. Abu politisko spēku “laulība”, cik noprotams, nav bijusi rozēm kaisīta un par to bijušas karstas diskusijas. Jānis Lāčplēsis, kurš ir šī politiskā spēka vēlēšanu lokomotīve un pašreizējais domnieks, laikrakstam “Latgales Laiks” par šo divsavienību paudis: “ "Šobrīd piedāvātie instrumenti Latgales un Daugavpils attīstībai, pat ja tie ir pareizi, ir nepietiekami. Ir nepieciešams straujš izrāviens investīciju piesaistei. Tikai apvienojot spēkus, var gūt panākumus.” Otrais sarakstā ir SIA "Latvijas Ezermežs” loģistikas struktūrvienības vadītājs, kā arī autovadītājs un masieris Vitālijs Delvers, bet trešā - Nodarbinātības valsts aģentūras Daugavpils filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka. Šis politiskais spēks ir opozīcijā esošajai pilsētas vadībai un to arī uzsver savā priekšvēlēšanu programmā: “Pēdējos četros gados Daugavpils pašvaldība nav uzbūvējusi nevienu kvadrātmetru ražošanas platību un vienlaikus ir būtiski samazinājusi savu atbalstu ģimenēm ar bērniem un pensionāriem. Par reālu draudu ir kļuvusi depopulācija. Tikai uzņēmējdarbības attīstība var būt pamats pilsētas izaugsmei un iedzīvotāju labklājības celšanai. Mēs atgriezīsim iedzīvotājiem zaudēto pašvaldības atbalstu, pārtrauksim naudas iekasēšanu no ģimenēm ar bērniem par pašvaldības iniciatīvu ieviešanu, apturēsim nekontrolēto komunālo maksājumu pieaugumu.”