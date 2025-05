Ventspils domes deputātu kandidāti: Lemberga gāzēji, Dieva piesaucēji, olimpiskie čempioni un Rosļikova čekas aģenti

Pirms pusotra mēneša bija arī kuriozs, kurā teju visi Alekseja Rosļikova partijas “Stabilitātei!” deputātu kandidāti paziņoja, ka okupācijas laikā bijuši čekas aģenti, pat tikko izkāpuši no bērnu autiņiem. Pēc tam gan viņi šo “kauna traipu” nomazgāja. Tāpat Ventspils domē vēlas iekļūt arī pāris bijušo sporta slavenību. Ventspils pilsētas domē jāievēl 13 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 93 no astoņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē no Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un “Latvijai un Venstpilij”, kā arī divu partiju kopīgajiem (kustība “Par!”/“Jaunā vienotība” un Apvienotais saraksts/Jaunā konservatīvā partija) sarakstiem, kurā katrā ierakstīti 16 deputātu kandidātu vārdi, bet “Latvija pirmajā vietā” piedāvā tikai četrus, savukārt suverēnie jaunlatvieši - par vienu vairāk.