Jūrmalas pilsētas domes deputātu kandidāti: notiesātie eksmēri, visvecākais kandidāts un vairāk suņu laukumu

Bez pārspīlējuma var teikt, ka Jūrmalā ir viena no skandalozākajām valsts pašvaldībām. Jau gadu gadiem to apvij dažāda mēroga kašķi, kas vienam otram iepriekšējam pilsētas mēram licis izbaudīt pat cietuma nāras, visu laiku pašvaldību apvaino koruptīvos darījumos, pilsētas līdzekļu izsaimniekošanā un kūrortpilsētas graušanā, bet vietvaras deputātus viņu oponenti aplej samazgu spaiņiem. Tomēr, neskatoties uz visu, kārotāju iesēsties Jūrmalas deputāta krēslā netrūkst. Jūrmalas pilsētas domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 172 no desmit sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē Latvijas Zaļās partijas, “Saskaņas”, “Latvija pirmajā vietā”, Centra partijas, Zaļu un zemnieku savienības un Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK un “Jaunās vienotības” sarakstos, kurā katrā iekļauti 18 deputātu kandidāti. Vismazāk kandidātu – piecpadsmit – ir ierakstīti vietējās parijas “Jūrmala-mūsu mājas” listē.