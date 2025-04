Jelgavas domes deputātu kandidāti: mūžīgais mērs ar kolhoznieka tvērienu, nakts autobusi un mācekļu sākumkomplekts

Jelgavas domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 169 no 12 sarakstiem. Visvairāk uz vietu pilsētas domē kandidē Nacionālās apvienības, Zaļo un Zemnieku savienības un Jaunās konservatīvās partijas listēs – katrā iekļauti 18 kandidāti, bet visšķidrākais saraksts ir Centra partijai – tikai ar četriem kandidātiem. No zaļzemnieku saraksta uz Jelgavas domes vadītāja amatu atkal tēmē visilgāk Latvijā pie pašvaldības stūres bijušais pilsētas mērs Andris Rāviņš. Savukārt viņa oponenti Jelgavas mēru salīdzina par ar Baltkrievijas diktatoru Aleksandru Lukašenko. Atšķirībā no partiju piedāvājumiem Jelgavas novadā, pilsētas deputātu kandidāti pārpārēm min konkrētas adreses, kur kas jāuzlabo vai jāceļ: sākot ar grants ielu asfaltēšanu un nakts autobusu reisu organizēšanu un beidzot ar akvaparka būvniecību un pieminekļa uzsliešanu B. Rastrelli. Dažas marginālas partijas nav pacentušās savu programmu sastādīšanai piesaistīt literāro redaktoru un tā nu sanācis, ka kāda partija piedāvā nokomplektēt “mācekļu sākumkomplektu”.