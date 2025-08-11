112
Šodien 13:19
Smags negadījums būvdarbu laikā Vecrīgā - notikuma vietu ielenkuši VUGD glābēji un mediķi. FOTO; VIDEO
Šodien plkst. 11.53 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Riharda Vāgnera ielu 4 Rīgā, kur četrstāvu sabiedriskajā ēkā būvdarbu laikā cilvēks bija iespiests starp ekskavatoru un dzelzbetona konstrukciju.
Ugunsdzēsēji glābēji nocēla cietušo cilvēku no ekskavatora un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Šobrīd turpinās darbs notikuma vietā.