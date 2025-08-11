112

Smags negadījums būvdarbu laikā Vecrīgā - notikuma vietu ielenkuši VUGD glābēji un mediķi. FOTO; VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Šodien plkst. 11.53 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Riharda Vāgnera ielu 4 Rīgā, kur četrstāvu sabiedriskajā ēkā būvdarbu laikā cilvēks bija iespiests starp ekskavatoru un dzelzbetona konstrukciju.

Smags negadījums būvdarbu laikā Vecrīgā - notikuma...

Ugunsdzēsēji glābēji nocēla cietušo cilvēku no ekskavatora un nogādāja līdz Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Šobrīd turpinās darbs notikuma vietā.

foto: Jauns.lv
foto: Jauns.lv

Tēmas

VecrīgaVUGD

Citi šobrīd lasa