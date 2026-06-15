Dzīvesstils
Šodien 08:11
Šonedēļ populārākie vārdi - Artūrs, Emīls un Viktors
Sveicam Emīlus, Artūrus, Nilus, Viktorus, Justīnes, Albertus, Egitas, Mairas, Artus, Rasmas, Vilijas, Monvīdus un citus, kuri šonedēļ svin vārdadienu!
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra statistikas dati liecina, ka no kalendārā iekļautajiem personvārdiem šonedēļ vispopulārākie vārdi ir Artūrs (12404) un Viktors (11465).
No šonedēļ kalendārā iekļautajiem vārdiem populāri ir arī vārdi Emīls (5846), Artis (4173), Alberts (2251), Rasma (1798), Justīne (1202) un Nils (1140). Savukārt visretāk Latvijā izplatīti tādi šonedēļ kalendārā iekļauti personvārdi kā Mīla (6), Žermēna (8), Baņuta (14), Vits (28), Madis (49), Monvīds (50) un Vilija (77).
Vēl vārda dienu šonedēļ svin 838 Egitas, 714 Mairas, 619 Rasas un 570 Jutas.