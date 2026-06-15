Latvijā šobrīd vecuma pensiju saņem gandrīz 439 tūkstoši cilvēku, no kuriem izteikts vairākums ir sievietes.
Sabiedrība
Šodien 07:59
Pensijas gada laikā augušas par 10% - cik eiro mēnesī šobrīd vidēji saņem Latvijas pensionārs?
Latvijā vecuma pensijas vidējais apmērs šā gada aprīlī bija 685,92 eiro, kas ir par 10,1% vairāk nekā pagājušā gada aprīlī, liecina Centrālās statistikas pārvaldes sniegtā informācija.
Kopumā vecuma pensijas 2026. gada aprīlī saņēma 438 843 iedzīvotāju. No tiem 286 497 saņēmējas bija sievietes, bet 152 346 saņēmēji bija vīrieši.