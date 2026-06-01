Rīdziniekiem varētu pieaugt apkures rēķini - "Latvenergo" grasās celt maksu par siltumu
Energokompānija "Latvenergo" grasās celt maksu par TEC1 un TEC2 Rīgai piegādāto siltumu, pirmdien intervijā TV3 sacīja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P).
Minētajam būtu ietekme uz "Rīgas siltuma" gala tarifu iedzīvotājiem. Kleinbergs šīs izmaiņas novērtēja kā Ekonomikas ministrijas atbildību.
Kleinbergs atkārtoja ideju, ka pašvaldības vadība ar valdību mēģinās vienoties, lai galvaspilsētas pašvaldība kļūtu par vairākuma īpašnieku "Rīgas siltumā".
Taujāts par valdības koalīcijas izmaiņu ietekmi uz attiecībām Rīgas domē, kur "Progresīvie" ir koalīcijas veidotāji, kamēr no valdības koalīcijas ir tikuši izslēgti, Kulbergs izteicās, ka viņam kā mēram galvenais esot, lai valstij būtu rīcībspējīga valdība, ar kuru risināt problēmjautājumus.
Ielu remontos Rīgas pašvaldība ļoti lielus jaunus projektus šovasar neuzsāks, lai pabeigtu jau iesāktos, stāstīja politiķis, tā vietā solot, ka vasaras laikā tikšot izveidotas 20 līdz 30 jaunas gājēju pārejas un veidotas "drošās zonas" ap skolām.
Vērtējot iedzīvotāju neapmierinātību radījušās satiksmes izmaiņas Vārnu ielā, Kleinbergs redzot tikai problēmas ar informācijas trūkumu, bet ielas bloķēšanu pēc būtības viņš nekomentēja un lēmumu pārskatīšanu nesolīja.
Mērs arī izteicās, ka pašvaldībai trūkstot ietekmes Rīgas ostā, kur būtu jāpieņem lēmumi, lai ostu vairāk pielāgotu lielu prāmju ienākšanai.