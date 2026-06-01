Brīdina pacientus: no šī ārsta bēdz pa gabalu, jo viņa padomi var novest kapā
Mākslīgais intelekts mūsdienās daudziem ir kļuvis par pirmo vietu, kur meklēt atbildes par veselību. Kāds jautā par simptomiem, daži min izmeklējumu rezultātus, bet vēl citi cenšas saprast, vai jāuztraucas par pašsajūtas pasliktināšanos. Lietuvā populārais ģimenes ārsts Valērijs Morozovs vieš skaidrību, kur šajā gadījumā ir lielākā problēma.
Problēma sākas tad, kad cilvēks sāk meklēt ātru mierinājumu, nevis skaidrību. "Mākslīgais intelekts bieži vien piedāvā ļoti vienkāršus, pieejamus un patīkamus risinājumus. Tas ir ļoti slikts ārsts – slinks blēdis, kuram ir arī "diploms" un avoti, bet viņš pat nemēģina ārstēt," podkāstā "Lietuva sveiksta" ("Lietuva veseļojas") sacīja dakteris Morozovs.
Lielākā problēma ir konteksta trūkums
Pēc ārsta teiktā, mākslīgais intelekts parasti sniedz atbildi, pamatojoties uz to, cik daudz informācijas cilvēks tam iedod. Tomēr medicīnā ar vienu simptomu vai īsu jautājumu vien nepietiek. “Ja uzdosiet ļoti virspusēju jautājumu, teiksim, vai tās var būt grēmas, viņš teiks – jā, tās varētu būt grēmas. Un normāls ārsts sāktu iedziļināties – pajautātu, kas vēl notiek, kā cilvēks jūtas, vai ir bijusi reakcija uz medikamentiem. Un tad var izrādīties, ka problēma patiesībā ir cita,” norāda Morozovs.
Ārsts ievērojis, ka mūsdienās cilvēki dažkārt meklē pēc iespējas ātrāku atbildi, tāpēc bieži vien pietiek ar vienu komentāru internetā vai īsu konsultāciju, lai radītu iekšēju sajūtu, ka problēma jau ir atrisināta.
“Cilvēks dzird atbildi, ko vēlas dzirdēt, nomierinās un aiziet, domājot, ka jau ir par sevi parūpējies. Rodas sajūta, ka “ķeksītis” ir ielikts – es pārbaudīju veselību, es painteresējos, tātad viss ir kārtībā,” par to, ka šāda "modrības iemidzināšana" var beigties ar nepatīkamām sekām, atgādina dakteris.
Mākslīgo intelektu ir jāprot izmantot
Tomēr Morozovs uzsver, ka mākslīgais intelekts pats par sevi nav problēma. Gluži pretēji, pēc viņa teiktā, medicīna šajā jomā attīstās ļoti strauji, jāiemācās tikai saprast, kā to izmantot. "Mākslīgais intelekts tiek izstrādāts arī medicīnai. Jums tikai jāiemācās pareizi formulēt tam jautājumu – pateikt, kāda līmeņa avotus meklējat, kāda literatūra jums nepieciešama, uz kādiem pētījumiem balstīties. Tad tas var palīdzēt atlasīt informāciju un parādīt jums patiešām augstas kvalitātes avotus," sacīja ārsts, piebilstot, ka tas var kļūt par svarīgu informācijas meklēšanas avotu, taču tas neaizstās ārsta konsultāciju un spēju novērtēt cilvēka veselības stāvokli.
Ko rāda izmeklējumu rezultāti
Līdzīgu attieksmi ārsts pauž arī, runājot par analīzēm. Pēc viņa teiktā, mūsdienās cilvēki arvien vairāk vēlas "visu pārbaudīt", bet bieži vien vairs nezina, ko šie izmeklējumu rezultāti patiesībā nozīmē. "Jo tālāk visi tiek, jo vairāk viņi veic analīzes, dodas uz laboratorijām, kur ir programmas, pārbaudes. Viņi veic analīzes, kas bieži vien neko neuzrāda, bet viņi jūtas, ka ir par sevi parūpējušies. Pat tad, kad mēs runājam par holesterīnu, cilvēki katru mēnesi nāk pārbaudīt, vai tas ir samazinājies, bet, ja ārsts pajautā, vai viņi kaut ko maina savā dzīvesveidā, bieži vien izrādās, ka nē," sacīja Morozovs.
Galvenais ir miegs, fiziskās aktivitātes un tikai tad uztura bagātinātāji
Pēc viņa teiktā, tieši tāpēc mūsdienās arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta profilaksei, ilgmūžībai un vispārējai pašsajūtai. "Lielākā daļa cilvēku domā, ka ilgmūžība ir kaudzes tablešu lietošana un analīžu veikšana. Nē, tā nav. Tas ir miegs, fiziskās aktivitātes, muskuļu masas uzturēšana un tikai tad uztura bagātinātāji," savā viedoklī dalās Morozovs.
Vairāk uzticas sievai, nevis viedpulkstenim
Runājot par pašsajūtas uzraudzību, ārsts vērš uzmanību, ka arī viedierīces vai lietotnes var būt noderīgas, taču tām nevajadzētu kļūt svarīgākām par to, kā cilvēks jūtas realitātē.
“Cilvēks atnāk un parāda, ka pulkstenis rāda, ka viņš labi gulējis. Taču cilvēks jūtas noguris. Un sieva saka, ka viņš gulējis nemierīgi un visu nakti ik pa laikam modies. Es vairāk uzticētos sievai un savai pašsajūtai,” smaida ārsts.
Labam ārstam mūsdienās ir jāizraksta ne tikai zāles
Runājot par attiecībām ar pacientiem, Valērijs Morozovs norāda, ka medicīna pēdējos gados ir ievērojami mainījusies. Ja agrāk ārsts parasti vienkārši pateica, kas jādara, tad šodien ar to vairs nepietiek.
“Agrāk tā bija tāda tēvišķīga konsultēšana. Vajag tās zāles, to izmeklējumu. Tagad tev ir jāpaskaidro cilvēkam, jāpārliecina viņš, jāsaprot, kā kaut kas darbojas,” viņš teica.
Pēc ārsta domām, tieši uzticēšanās kļūst par vienu no svarīgākajām lietām ārstēšanā, jo tikai tad cilvēks patiešām sāk sadzirdēt ieteikumus.
"Daudzi cilvēki pēc gada atgriežas un saka – jūs injicējāt dzelzi, tas palīdzēja, tātad, ko jūs teicāt par svaru? Varbūt arī tas palīdzēs. Tam jābūt ar uzticības garantiju. Tāds ir labs ārsts, jo, ja jūs viņam neuzticaties, nekas nenotiks.
Ja savam ārstam neuzticaties – meklējiet jaunu," sacīja dakteris Morozovs.
Tāpēc, jautāts, kādu vissvarīgāko pārbaudi viņš ieteiktu katram cilvēkam, Morozovs izcēla nevis konkrētu rādītāju, bet gan attiecības ar ārstu. "Man ir viens padoms – saruna ar mediķi, kuram es uzticos."